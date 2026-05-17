Ukrán férfi tépte le egy apáca keresztjét Lengyelországban – hatalmas a felháborodás

Egyre nagyobb felháborodást vált ki Lengyelországban az a brutális incidens, amely Bielsk Podlaski városában történt. Az apáca támadás során egy 26 éves ukrán férfi odalépett a buszra várakozó szerzetesnőhöz, sértegetni kezdte, majd megragadta a nyakában lógó keresztet – írja a Dorzeczy.

Az apáca támadás után a rendőrség még aznap elfogta a keresztet letépő ukrán férfit

Sokkoló részletek derültek ki az apáca támadásról

A beszámolók szerint Krystyna nővér éppen a telefonját vette elő a táskájából, amikor hirtelen erős rántást érzett. Mire felnézett, a férfi már a kezében tartotta a keresztet, amelyet néhány másodperccel később az úttestre hajított.

A nővér szerint a támadó különösen furcsán viselkedett, végig mosolygott, miközben sértegette őt. Az eset után az apáca értesítette a rendőrséget, a férfi pedig megpróbált elmenekülni a helyszínről.

Rendőrök vadásztak a támadóra

A lengyel rendőrség rövid időn belül nagy erőkkel kezdte keresni az elkövetőt. A 26 éves ukrán férfit még ugyanazon a napon elfogták egy közeli lakótelepen.

A hatóságok szerint vallási hovatartozása miatt sértegette az apácát, valamint fizikai atrocitást is elkövetett vele szemben. Az ügyet garázda jellegű bűncselekményként kezelik, ami súlyosbíthatja a büntetést.

Komoly büntetés várhat rá

A rendőrség közlése szerint a férfi józan volt az incidens idején. Az apáca támadás miatt akár három év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

Az ügy óriási vitát váltott ki a közösségi médiában, sokan pedig példátlan vallásellenes támadásként emlegetik a történteket.

