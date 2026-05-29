Erre a tudósok sem számítottak: így programozza át a férfiak agyát az apaság

Az apaság nemcsak egy élethelyzet, hanem egy friss német kutatás szerint az agy működését is mérhetően átalakíthatja. Az RWTH Aachen kutatói MRI-vizsgálatokkal követték nyomon, mi történik a friss apák agyában az első hónapokban. Az eredmények arra utalnak, hogy a változások főként az érzelmi feldolgozásért és a kötődésért felelős területeket érintik – írja a Fitbook.

Hogyan változtatja meg az apaság a férfiak agyát?

A vizsgálatban 25 biológiai apa vett részt, akiknek többsége először élte meg az apaságot. Az első hetekben több agyterületen csökkent a szürkeállomány térfogata, majd körülbelül 12 hét után fokozatos visszaépülés indult el. A kutatók szerint ez nem káros folyamat, hanem az agy természetes alkalmazkodása, amely a nőknél a terhesség alatt megfigyelt mintázatokhoz is hasonlít.

Mely agyterületeket formálja az apaság?

A változások olyan agyterületeket érintenek, amelyek az empátiáért, az érzelmekért és a társas helyzetek értelmezéséért felelősek. Az eredmények szerint az apai agy fokozatosan „hangolódik át”: a külső ingerek puszta feldolgozása helyett egyre inkább a baba jelzéseinek megértése kerül előtérbe. Ez a váltás segíti a gondoskodást, a megnyugtatást és az érzelmi ráhangolódást.

Mitől függ, hogy mennyire erős az apaság hatása az agyra?

A kérdőívek alapján azoknál az apáknál, akik erősebb érzelmi kötődést éltek meg gyermekükkel, erősebb idegi kapcsolatok is megjelentek az agyi mérésekben. Ez arra utal, hogy a kötődés élménye és az agyi változások összefügghetnek. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a vizsgálat megfigyeléses volt, kontrollcsoport nélkül, így nem bizonyítható egyértelműen az ok-okozati kapcsolat. Szerepet játszhat az alváshiány, a motiváció és az apai szerep intenzitása is. Az eredmények összességében mégis arra utalnak, hogy az apaság nem csupán érzelmi, hanem idegrendszeri szinten is alkalmazkodási folyamatot indíthat el.