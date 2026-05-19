Halálos áradások pusztítanak: videókon látszik, hogyan bénultak meg teljes térségek

Súlyos időjárási helyzet alakult ki Kína déli és középső részén. Az áradások miatt több ember meghalt, miközben a heves esőzések villámárvizeket és földcsuszamlásokat okoztak. Több településen a közlekedés és az áramszolgáltatás is akadozik.
Az áradások Kínában több tartományt is súlyosan érintenek a napok óta tartó esőzések miatt. A természeti katasztrófa következtében iskolákat és üzleteket zártak be, miközben több helyen lakott területeket öntött el a víz.

Áradások Kínában: több halálos áldozat is van Forrás: Printscreen/WildWeaterUS/YouTube

Halálos áldozatai is vannak a Kína déli és középső részét sújtó áradásoknak

Legalább 18 ember meghalt a Kína déli és középső térségeit sújtó heves esőzések és áradások következtében – közölték kedden kínai hatóságok.

A tartós esőzések miatt több tartományban villámárvizek, földcsuszamlások és lakott területeket érintő áradások alakultak ki, amelyek következtében iskolákat és üzleteket zártak be, akadozik a közlekedés, és több helyen áramkimaradás is volt.

A legsúlyosabb baleset Kuanghszi tartományban történt, ahol tíz ember halt meg, mert egy mezőgazdasági munkásokat szállító jármű egy megáradt folyóba zuhant. Kujcsou tartományban négyen, Hupej tartományban hárman, Hunan tartományban pedig egy ember vesztette életét az ítéletidő következtében.

A kínai vízügyi minisztérium hét tartományban rendelt el árvízvédelmi készültséget, és több térségben lakosok ezreit telepítették ki.

A meteorológiai szolgálat szerint a heves csapadékzóna több mint ezer kilométer hosszan húzódik, és a következő napokban a Jangce folyó középső és alsó szakaszán várható a legintenzívebb esőzés – írja az MTI.

Döbbenetes videón a Kínában zajló természeti csapások.

A tegnapi nap folyamán (2026. 05. 18.) súlyos földrengésről számoltunk be, mely szintén a népes ázsiai országot érintették.

Hatalmas földrengés pusztított Kínában – emberek haltak meg, épületek omlottak össze

Többen megsérültek, és több mint hétezer lakost evakuáltak, miután erős földrengés rázta meg Kína déli részét. A földrengés jelentős károkat okozott Kuanghszi régióban: épületek omlottak össze, földcsuszamlások bénították meg a közlekedést, és vasúti járatokat is törölni kellett.

 

