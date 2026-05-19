Halálos áradások pusztítanak: videókon látszik, hogyan bénultak meg teljes térségek

Az áradások Kínában több tartományt is súlyosan érintenek a napok óta tartó esőzések miatt. A természeti katasztrófa következtében iskolákat és üzleteket zártak be, miközben több helyen lakott területeket öntött el a víz.

Legalább 18 ember meghalt a Kína déli és középső térségeit sújtó heves esőzések és áradások következtében – közölték kedden kínai hatóságok.

A tartós esőzések miatt több tartományban villámárvizek, földcsuszamlások és lakott területeket érintő áradások alakultak ki, amelyek következtében iskolákat és üzleteket zártak be, akadozik a közlekedés, és több helyen áramkimaradás is volt.

A legsúlyosabb baleset Kuanghszi tartományban történt, ahol tíz ember halt meg, mert egy mezőgazdasági munkásokat szállító jármű egy megáradt folyóba zuhant. Kujcsou tartományban négyen, Hupej tartományban hárman, Hunan tartományban pedig egy ember vesztette életét az ítéletidő következtében.

A kínai vízügyi minisztérium hét tartományban rendelt el árvízvédelmi készültséget, és több térségben lakosok ezreit telepítették ki.

A meteorológiai szolgálat szerint a heves csapadékzóna több mint ezer kilométer hosszan húzódik, és a következő napokban a Jangce folyó középső és alsó szakaszán várható a legintenzívebb esőzés – írja az MTI.

Massive flooding due to a heavy rainfall caused the river level to surge to twelve meters in Shimen County, Hunan, China 🇨🇳 (18.05.2026) pic.twitter.com/pFIaokUiRd — Disaster News (@Top_Disaster) May 18, 2026

Többen megsérültek, és több mint hétezer lakost evakuáltak, miután erős földrengés rázta meg Kína déli részét. A földrengés jelentős károkat okozott Kuanghszi régióban: épületek omlottak össze, földcsuszamlások bénították meg a közlekedést, és vasúti járatokat is törölni kellett.