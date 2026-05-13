Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas a botrány Ukrajnában, ez a súlyos ügy Zelenszkijt is elpusztíthatja

Autós

Hurrá, visszatér ez a fontos alkatrész az autókba!

Donald Trump

Több mint egybillió dollárba kerülhet az Aranykupola rakétavédelmi pajzs

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump grandiózus rakétavédelmi terve minden eddiginél drágább katonai projekt lehet az Egyesült Államok történetében. Az úgynevezett Aranykupola rakétavédelmi pajzs költsége a friss becslések szerint akár az 1,2 billió dollárt is elérheti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trumprakétavédelmi rendszerEgyesült Államok

Két évtized alatt több mint 1 billió dollárba (305 ezermilliád forintba) kerülhet a Donald Trump amerikai elnök által javasolt Aranykupola rakétavédelmi pajzs – számolt be róla kedden közzétett jelentésében a Kongresszus Költségvetési Hivatala (CBO). 

Több mint 1 billió dollárba (305 ezermilliád forintba) kerülhet a Donald Trump amerikai elnök által javasolt Aranykupola rakétavédelmi pajzs.
Több mint 1 billió dollárba (305 ezermilliád forintba) kerülhet a Donald Trump amerikai elnök által javasolt Aranykupola rakétavédelmi pajzs. Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hivatal az Aranykupola teljes költségét 20 év alatt mintegy 1,2 billió dollárra (366 ezermilliárd forint) becsülte. Számításaik szerint csak a beszerzési költségek mintegy 1 billió dollárra rúgnak, és ennek kétharmadát az űrbe telepített eszközökre kellene költeni. 

Trump elnökké választását követően indította el a projektet az izraeli Vaskupola védelmi pajzs mintájára. 

A hiperszonikus és nagy hatótávolságú rakétákat is kivédhetné az Aranykupola rakétavédelmi pajzs

Az amerikai elnök ugyanakkor olyan védelmi rendszert akar megvalósítani, amely nemcsak a rövid hatótávolságú rakétákat, hanem a hiperszonikus és nagy hatótávolságú rakétákat is képes elfogni, akkor is, ha az űrből érkeznek. Ez jelentősen javítaná az Egyesült Államok meglévő rakétavédelmi képességeit. 

Trump tavaly azt közölte, hogy a projekt elindításához 25 milliárd dollárt (7,6 ezermilliárd forintot) különítenek el, a projekt megvalósításának teljes költségét pedig mintegy 175 milliárd dollárra (53 ezer milliárd forintra) becsülte. 

A CBO a most nyilvánosságra hozott költségvetési becslése Trump 2025 januárjában, röviddel hivatalba lépése után aláírt elnöki rendeletén alapul, amely szerint a projekt regionális és országos földi védelmi rendszereket, valamint műholdas elfogó képességeket is magában foglalna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!