Több mint egybillió dollárba kerülhet az Aranykupola rakétavédelmi pajzs

Két évtized alatt több mint 1 billió dollárba (305 ezermilliád forintba) kerülhet a Donald Trump amerikai elnök által javasolt Aranykupola rakétavédelmi pajzs – számolt be róla kedden közzétett jelentésében a Kongresszus Költségvetési Hivatala (CBO).

A hivatal az Aranykupola teljes költségét 20 év alatt mintegy 1,2 billió dollárra (366 ezermilliárd forint) becsülte. Számításaik szerint csak a beszerzési költségek mintegy 1 billió dollárra rúgnak, és ennek kétharmadát az űrbe telepített eszközökre kellene költeni.

Trump elnökké választását követően indította el a projektet az izraeli Vaskupola védelmi pajzs mintájára.

A hiperszonikus és nagy hatótávolságú rakétákat is kivédhetné az Aranykupola rakétavédelmi pajzs

Az amerikai elnök ugyanakkor olyan védelmi rendszert akar megvalósítani, amely nemcsak a rövid hatótávolságú rakétákat, hanem a hiperszonikus és nagy hatótávolságú rakétákat is képes elfogni, akkor is, ha az űrből érkeznek. Ez jelentősen javítaná az Egyesült Államok meglévő rakétavédelmi képességeit.

Trump tavaly azt közölte, hogy a projekt elindításához 25 milliárd dollárt (7,6 ezermilliárd forintot) különítenek el, a projekt megvalósításának teljes költségét pedig mintegy 175 milliárd dollárra (53 ezer milliárd forintra) becsülte.

A CBO a most nyilvánosságra hozott költségvetési becslése Trump 2025 januárjában, röviddel hivatalba lépése után aláírt elnöki rendeletén alapul, amely szerint a projekt regionális és országos földi védelmi rendszereket, valamint műholdas elfogó képességeket is magában foglalna.