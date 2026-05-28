Elképesztő korrupciós botrány: 300 aranyrudat találtak egy titkosügynök otthonában

A hatóságok emellett 2 millió dollár (612 millió forint) készpénzt és több tucat luxus Rolex órát is lefoglaltak a rajtaütés során. Az ügyet még rejtélyesebbé teszi, hogy az aranyrúd készlet állítólag hivatalos CIA-forrásokból tűnt el hónapokon keresztül – írja a New York Post.

Többszáz aranyrúd, készpénz és luxusórák kerültek elő.

Fotó: Unsplash

Az aranyrúd-botrány részletei

A szövetségi nyomozás szerint Rush magas rangú CIA-vezetőként hozzáfért különleges pénzügyi forrásokhoz és külföldi valutákhoz. A belső ellenőrzés akkor kezdett gyanút fogni, amikor az ügynökség által nyilvántartott értékek jelentős része eltűnt.

A férfit egyelőre főként csalással és hamis adatok megadásával vádolják, mivel állítólag meghamisította katonai és tanulmányi múltját.

A dokumentumok szerint jogtalanul vett fel több mint 77 ezer dollár (23 millió forint) katonai juttatást úgy, hogy közben nem szolgált aktív tartalékosként. Rush azt is állította magáról, hogy neves amerikai egyetemeken szerzett diplomát, de az intézmények nem találtak nyomot róla.

A nyomozók szerint pilótaképesítéseket is kitalált, miközben valójában informatikai technikusként dolgozott korábban.

Az ügy továbbra is hatalmas figyelmet kap az Egyesült Államokban, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy titkosszolgálati vezető otthonában ekkora vagyonra bukkanjanak.