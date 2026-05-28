Elképesztő korrupciós botrány: 300 aranyrudat találtak egy titkosügynök otthonában

A hatóságok emellett 2 millió dollár (612 millió forint) készpénzt és több tucat luxus Rolex órát is lefoglaltak a rajtaütés során. Az ügyet még rejtélyesebbé teszi, hogy az aranyrúd készlet állítólag hivatalos CIA-forrásokból tűnt el hónapokon keresztül – írja a New York Post.
Az aranyrúd-botrány részletei
A szövetségi nyomozás szerint Rush magas rangú CIA-vezetőként hozzáfért különleges pénzügyi forrásokhoz és külföldi valutákhoz. A belső ellenőrzés akkor kezdett gyanút fogni, amikor az ügynökség által nyilvántartott értékek jelentős része eltűnt.
A férfit egyelőre főként csalással és hamis adatok megadásával vádolják, mivel állítólag meghamisította katonai és tanulmányi múltját.
A dokumentumok szerint jogtalanul vett fel több mint 77 ezer dollár (23 millió forint) katonai juttatást úgy, hogy közben nem szolgált aktív tartalékosként. Rush azt is állította magáról, hogy neves amerikai egyetemeken szerzett diplomát, de az intézmények nem találtak nyomot róla.
A nyomozók szerint pilótaképesítéseket is kitalált, miközben valójában informatikai technikusként dolgozott korábban.
Az ügy továbbra is hatalmas figyelmet kap az Egyesült Államokban, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy titkosszolgálati vezető otthonában ekkora vagyonra bukkanjanak.
Aranyrudak a szemétben: milliós vagyont mentettek meg az olasz rendőrök
Egy 57 éves olasz férfi véletlenül kidobott egy fémdobozt, amelyben 20 aranyrúd, összesen mintegy 120-130 ezer euró (36-39 millió forint) értékű megtakarítás lapult. Amikor másnap rájött a hibára, a rendőrség segítségét kérte, akik biztonsági kamerák alapján azonosították a szemetes útját, majd egy hulladéklerakóban többórás kereséssel megtalálták az aranyat.
Fűnyírás közben találtak aranyrudakat egy német parkban
Egy önkormányzati dolgozó fűnyírás közben tíz aranyrudat talált a Drezda melletti Bannewitz egyik parkjában, összesen mintegy 37-40 ezer euró (11-12 millió forint) értékben. A rendőrség hónapokig kereste a tulajdonost, de senki sem tudta hitelt érdemlően igazolni az arany eredetét, ezért a határidő lejárta után a vagyon a településhez kerülhet. A helyi vezetés szerint az összeget közösségi és hagyományőrző célokra fordítanák.