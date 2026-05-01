Öt évvel fiatalabb bőrt ígért az arckrém reklámja, de egy szó sem volt igaz belőle

A vitatott hirdetés az Eucerin egyik termékét, az Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum elnevezésű arckrémet népszerűsítette, amelyet 49 fontért (20 700 Ft) árulnak. A plakát a londoni metró egyik forgalmas állomásán tűnt fel, és azt sugallta: a hatás „klinikailag bizonyított”, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A német gyártó nem tudta bizonyítani, hogy az arckréme négy hét alatt valóban öt évvel fiatalítja az ember bőrét – Fotó: ASA

Maximum egy évet fiatalított az arckrém

A brit reklámfelügyelet (ASA) azonban vizsgálatot indított egy lakossági panasz után – és amit találtak, az nem volt túl meggyőző. Bár a gyártó, a Beiersdorf (amelyhez a Nivea is tartozik) azzal védekezett, hogy csak „akár” öt évvel fiatalabb kinézetet ígértek, a hatóság szerint ez így is konkrét, bizonyítandó állítás.

A vizsgálat során több problémát is feltártak:

a teszteket nem az Egyesült Királyságban, hanem melegebb, naposabb éghajlaton végezték,

nem volt kontrollcsoport,

nem derült ki, hogyan választották ki a résztvevőket,

az eredmények nagyrészt szubjektív véleményeken alapultak, nem objektív méréseken.

Sőt, egyes kutatások szerint a bőr „biológiai kora” legfeljebb egy évvel csökkent – messze az ígért öt évtől.

Kimondták: megtévesztő volt

Az ASA végül egyértelműen kimondta: a reklám megtévesztő, és nem jelenhet meg újra ebben a formában. A hatóság szerint nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték arra, hogy a szérum valóban képes lenne négy hét alatt akár öt évvel fiatalabb külsőt biztosítani.

A Beiersdorf közölte: tiszteletben tartják a döntést, és a kifogásolt reklámot már el is távolították. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy szerintük termékeik mögött tudományos kutatások állnak.

