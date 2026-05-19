Percenként milliárdok? – rekordokat döntött a Christie’s New York-i aukciója

Az Egyesült Államokban, New Yorkban tartotta meg 2026. május 18-án, hétfőn a Christie’s azt az aukciót, amelyen több világhírű művész alkotása is kiemelkedő áron talált gazdára. Az árverés során Jackson Pollock, Constantin Brancusi, Mark Rothko és Joan Miró művei is milliárdos értékben keltek el – közölte az MTI.
Árverés, amelyen rekordok dőltek meg
Jackson Pollock 1948-ban készült Number 7/A című festményéért tízperces licitharc után 157 millió dollárt adtak, jutalékokkal együtt pedig 181,2 millió dollár lett a végösszeg.
Ez a művész korábbi aukciós rekordjának háromszorosa.
Brancusi és Rothko művei is elképesztő áron keltek el
Constantin Brancusi Danaide című bronz portréja 107,6 millió dollárért cserélt gazdát, míg Mark Rothko No. 15 (Two Greens and Red Stripe) című festményéért 98,4 millió dollárt fizettek.
Miró alkotása is milliárdokat ért
Joan Miró Portrait de Madame K című 1924-es képe 53,5 millió dollárért kelt el. A Christie’s aukciója ismét megmutatta, hogy a világhírű modern művészek alkotásai iránt továbbra is hatalmas az érdeklődés, és a műtárgypiac csúcsszegmense rekordokat döntöget.
