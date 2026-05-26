Másodperceken múlt a tragédia: csecsemő rekedt az árvíz közepén – videó

Árvíz sodort el egy autót Texasban. A járműben rekedt csecsemőt a beeville-i rendőrök és tűzoltók mentették ki hősies csapatmunkával – írja a DailyMail.

A testkamerás felvételeken látható, amint egy rendőr a bajba jutott jármű felé igyekszik, miközben egy hozzátartozó szól neki, hogy egy csecsemő az autóban rekedt.

A rendőr rádión jelentette, hogy az árvíz elsodort egy autót, amiben egy kisbaba tartózkodik, majd ezután úgy döntött, nem tétlenkedik: belegázolt a gyors folyású áradásba.

„Ki tudja vinni a gyerekemet?” – kérdezte a kocsiban ülő rémült apuka, majd átadta a csecsemőt a rendőrnek, aki derékig érő vízben gázolva mentette meg az életét.

A rémisztő baleset idején heves vihar zúdult a területre. A hatóságok elmondták, hogy annyira hirtelen érkezett az áradás, hogy még nem tudták lezárni az utat, a sofőr pedig nem vette észre, hogy intéssel próbálnak jelezni neki.

A balesetben csodával határos módon senki sem sérült meg.

