Most érkezett: lebombázták Európa legnagyobb atomerőművét – nagy a baj 

A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov szerint egy ukrán drón célzott támadást hajtott végre a zaporizzsjai létesítmény ellen. Az atomerőmű egyik épületét érte találat, amely a 6-os blokkhoz tartozik.
A beszámoló szerint ez volt az első olyan eset, amikor közvetlenül a fő berendezések egyikét támadták meg. A támadás következtében az atomerőmű 6-os energiablokkjának falán egy lyuk keletkezett számolt be róla a Lenata.ru.

Zaporizzsjai atomerőmű
A zaporizzsjau atomerőmű falát is áttörte a drón
Fotó: AFP/Ed Jones 

Az atomerőmű elleni csapás új szintre emelheti a kockázatokat

A közlés szerint a drón a gépház épületét találta el, majd felrobbant. A Roszatom állítása alapján a drónt optikai kábelen keresztül irányították. A történtek során senki sem sérült meg. Kritikus károk nem keletkeztek az objektumban. Az erőmű valamennyi rendszere továbbra is normál üzemmódban működik. A technológiai folyamatokban nem észleltek fennakadást vagy rendellenességet. 

A mérések szerint a sugárzási szint nem haladja meg a megengedett határértékeket.

A szakemberek vizsgálják az eset körülményeit, miközben a Roszatom felelőtlennek nevezte az atomenergia-létesítmények elleni támadásokat.

Lángba borult az atomerőmű

2024 augusztusában tűz ütött ki a zaporizzsjai atomerőmű egyik hűtőtornyánál, amelyet hatalmas füstfelhő kísért. Az incidens után Moszkva és Kijev egymást vádolta a történtekért, miközben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértői is a helyszínen figyelték az eseményeket. A jelentések szerint nem emelkedett meg a sugárzás szintje, ugyanakkor a NAÜ figyelmeztetett, hogy az ilyen támadások növelik egy esetleges nukleáris baleset kockázatát.

 

Orosz hírszerzés: nukleáris terrortámadás készülhet a zaporizzsjai atomerőmű ellen

Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) korábban azt állította, hogy nyugati országok egy olyan szabotázsakció lehetőségét vizsgálják, amely a zaporizzsjai atomerőmű reaktorainak súlyos meghibásodásához vezethetne. Az orosz fél szerint a feltételezett akció célja az lenne, hogy egy esetleges nukleáris katasztrófáért Moszkvát tegyék felelőssé, miközben a nyugati országok nem reagáltak nyilvánosan ezekre a vádakra.

 

