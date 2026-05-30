Most érkezett: lebombázták Európa legnagyobb atomerőművét – nagy a baj 

A beszámoló szerint ez volt az első olyan eset, amikor közvetlenül a fő berendezések egyikét támadták meg. A támadás következtében az atomerőmű 6-os energiablokkjának falán egy lyuk keletkezett – számolt be róla a Lenata.ru.

A zaporizzsjau atomerőmű falát is áttörte a drón

Fotó: AFP/Ed Jones

Az atomerőmű elleni csapás új szintre emelheti a kockázatokat

A közlés szerint a drón a gépház épületét találta el, majd felrobbant. A Roszatom állítása alapján a drónt optikai kábelen keresztül irányították. A történtek során senki sem sérült meg. Kritikus károk nem keletkeztek az objektumban. Az erőmű valamennyi rendszere továbbra is normál üzemmódban működik. A technológiai folyamatokban nem észleltek fennakadást vagy rendellenességet.

A mérések szerint a sugárzási szint nem haladja meg a megengedett határértékeket.

A szakemberek vizsgálják az eset körülményeit, miközben a Roszatom felelőtlennek nevezte az atomenergia-létesítmények elleni támadásokat.