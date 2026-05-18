őrizetbe vették

Ámokfutók támadtak emberekre, többen megsérültek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Őrizetbe vett az austini rendőrség két kamaszt és később egy harmadik személyt, aki feltehetően a társuk volt, miután a városban lopott autókkal közlekedve, feltehetően véletlenszerűen kiválasztott célpontokra lőttek. Az austini ámokfutás kapcsán négy embert megsebesítettek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.
A gyanúsítottak szombat délutántól vasárnap reggelig egy sor rablást elkövetve legalább tízszer tüzeltek, két tűzoltóságra és lakóházakra is rálőttek Austinban - tájékoztatott Lisa Davis austini rendőrfőnök.

Az austini lövöldözés során négy embert megsebesítettek. A kép illusztráció. Fotó: STEPHANIE TACY / NurPhoto

Őrizetben az austini banda

Hozzátette, hogy a gyanúsítottak miközben a városban közlekedtek, legalább négy járművet loptak el. A rendőrök először egy 15 és egy 17 éves fiút fogtak el, akik lopott autóval menekültek, de egy harmadik személynek, aki szintén a kocsiban ült, akkor sikerült elszöknie. A rendőrség vasárnap este a közösségi médiában számolt be az elfogásáról. Róla egyelőre nem tudták megállapítani, hogy ő is részt vett-e a lövöldözésben - mondta korábban Davis.

A kamaszok lopott fegyverekkel lövöldöztek, a 17 éves fiú ellen körözés volt érvényben lőfegyverlopás miatt.

Texas fővárosának déli és keleti részén, ahol a tettesek utáni hajsza folyt, a hatóságok vasárnap felszólították a lakosságot, hogy rejtőzzenek el. De miután a két gyanúsítottat őrizetbe vették lefújták a riadót.

A lövöldözésben megsebesült négy áldozatot kórházba szállították, egyiküket súlyos állapotban. Az elkövetők indítékát egyelőre nem tudták megállapítani. "Valójában ezek a cselekedetek véletlenszerűnek tűnnek" - mondta Kirk Watson, Austin polgármestere. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy terrorcselekmény lehetett a texasi lövöldözés.

 

