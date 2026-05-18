Ámokfutók támadtak emberekre, többen megsérültek

A gyanúsítottak szombat délutántól vasárnap reggelig egy sor rablást elkövetve legalább tízszer tüzeltek, két tűzoltóságra és lakóházakra is rálőttek Austinban - tájékoztatott Lisa Davis austini rendőrfőnök.

Az austini lövöldözés során négy embert megsebesítettek.

Őrizetben az austini banda

Hozzátette, hogy a gyanúsítottak miközben a városban közlekedtek, legalább négy járművet loptak el. A rendőrök először egy 15 és egy 17 éves fiút fogtak el, akik lopott autóval menekültek, de egy harmadik személynek, aki szintén a kocsiban ült, akkor sikerült elszöknie. A rendőrség vasárnap este a közösségi médiában számolt be az elfogásáról. Róla egyelőre nem tudták megállapítani, hogy ő is részt vett-e a lövöldözésben - mondta korábban Davis.

A kamaszok lopott fegyverekkel lövöldöztek, a 17 éves fiú ellen körözés volt érvényben lőfegyverlopás miatt.

Texas fővárosának déli és keleti részén, ahol a tettesek utáni hajsza folyt, a hatóságok vasárnap felszólították a lakosságot, hogy rejtőzzenek el. De miután a két gyanúsítottat őrizetbe vették lefújták a riadót.

Teens behind 12 random shootings across Austin, Texas. Two juveniles in custody. Shootings began around 4 PM on Saturday, May 16, and continued through approximately 9 AM Sunday, May 17.



A lövöldözésben megsebesült négy áldozatot kórházba szállították, egyiküket súlyos állapotban. Az elkövetők indítékát egyelőre nem tudták megállapítani. "Valójában ezek a cselekedetek véletlenszerűnek tűnnek" - mondta Kirk Watson, Austin polgármestere.