Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé! Egy hét után megtörte a csendet

Sport

Szoboszlai és Kerkez meglepő pillanata felrobbantotta az internetet – videó

autizmus

Mágneses impulzusok segíthetnek az autista gyerekek kommunikációjában

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új agyi stimulációs módszer javíthatja rövid távon az autista gyerekek társas kommunikációját. Az autizmus kapcsán végzett friss kutatás szerint a mágneses impulzusokon alapuló kezelés ígéretes eredményeket hozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autizmusegészségkommunikáció

Kínában, három kórházban vizsgáltak 200, 4 és 10 év közötti gyermeket, az eredményeket pedig 2026. április 29-én tették közzé a The BMJ orvosi folyóiratban. Az autizmus kezelését érintő kutatásban egy nem invazív agyi stimulációs eljárást teszteltek, amely öt nap után javulást mutatott a szociális kommunikációban és a nyelvi készségekben – írja a Daily Mail.

Új agyi stimulációs módszer javíthatja az autizmussal élő gyerekek kommunikációját
Új agyi stimulációs módszer javíthatja az autizmussal élő gyerekek kommunikációját
Fotó: freepik / AI generált  / Freepik

Ígéretes eredmények autizmus esetén

A kezelés során mágneses impulzusokkal stimulálták az agy egyik, nyelvvel és társas gondolkodással is összefüggő területét. A gyerekek egyik csoportja valódi kezelést kapott, a másik pedig látszatkezelést.

A valódi kezelést kapó gyerekeknél nagyobb javulást mértek a társas kommunikációban és a nyelvi képességekben, közvetlenül a kezelés után és egy hónappal később is.

Nem csodamódszer, inkább kiegészítő lehetőség

A szakértők szerint az eredmények biztatóak, de egyelőre előzetesek. A javulás rövid távú volt, és további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire tartós és biztonságos a módszer.

A kezelés segített a gyermekek szociális kommunikációjában
A kezelés segített a gyermekek szociális kommunikációjában
Fotó: freepik / Freepik 

Mellékhatások is előfordultak, főként nyugtalanság és fejbőri kellemetlenség, de ezek enyhék vagy közepes erősségűek voltak, és maguktól elmúltak.

A fejlesztést nem váltja ki

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az agyi stimuláció nem helyettesíti a beszédterápiát, a fejlesztő foglalkozásokat vagy az oktatási támogatást. A módszer a jövőben legfeljebb ezek kiegészítéseként jöhet szóba.

Az autizmus sokféleképpen érintheti a gyermekeket, ezért minden támogatást egyénre szabottan kell megtervezni.

Ez is érdekelheti:

Nem sajnálat, hanem megértés

Minden év április 2-án a világ figyelme az autizmussal élő emberekre, családjaikra és mindennapi kihívásaikra irányul. Az autizmus világnapja nemcsak egy nemzetközi emléknap, hanem alkalom arra is, hogy többet beszéljünk a spektrum sokszínűségéről, a tévhitekről és arról, hogyan lehet valóban befogadóbb a társadalom.

Alzheimer-kór: az agy saját sejtjei segíthetnek eltávolítani a káros lerakódásokat

Új irányt mutathat az Alzheimer-kór kutatásában egy friss kísérletre alapuló eredmény. Az Alzheimer-kór esetében a kutatók most azt vizsgálták, hogyan lehetne az agy saját „takarítósejtjeit” hatékonyabban rávenni a káros lerakódások eltávolítására.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!