Mágneses impulzusok segíthetnek az autista gyerekek kommunikációjában

Kínában, három kórházban vizsgáltak 200, 4 és 10 év közötti gyermeket, az eredményeket pedig 2026. április 29-én tették közzé a The BMJ orvosi folyóiratban. Az autizmus kezelését érintő kutatásban egy nem invazív agyi stimulációs eljárást teszteltek, amely öt nap után javulást mutatott a szociális kommunikációban és a nyelvi készségekben – írja a Daily Mail.

Új agyi stimulációs módszer javíthatja az autizmussal élő gyerekek kommunikációját

Ígéretes eredmények autizmus esetén

A kezelés során mágneses impulzusokkal stimulálták az agy egyik, nyelvvel és társas gondolkodással is összefüggő területét. A gyerekek egyik csoportja valódi kezelést kapott, a másik pedig látszatkezelést.

A valódi kezelést kapó gyerekeknél nagyobb javulást mértek a társas kommunikációban és a nyelvi képességekben, közvetlenül a kezelés után és egy hónappal később is.

Nem csodamódszer, inkább kiegészítő lehetőség

A szakértők szerint az eredmények biztatóak, de egyelőre előzetesek. A javulás rövid távú volt, és további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire tartós és biztonságos a módszer.

A kezelés segített a gyermekek szociális kommunikációjában

Mellékhatások is előfordultak, főként nyugtalanság és fejbőri kellemetlenség, de ezek enyhék vagy közepes erősségűek voltak, és maguktól elmúltak.

A fejlesztést nem váltja ki

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az agyi stimuláció nem helyettesíti a beszédterápiát, a fejlesztő foglalkozásokat vagy az oktatási támogatást. A módszer a jövőben legfeljebb ezek kiegészítéseként jöhet szóba.

Az autizmus sokféleképpen érintheti a gyermekeket, ezért minden támogatást egyénre szabottan kell megtervezni.