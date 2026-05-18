Óriási roham indult egy csodaszerért Amerikában, amely egy sokakat érintő betegségre lehet gyógyír

A leucovorin nevű „csodaszer" – amely a B-vitamin egyik speciális formája – azután került reflektorfénybe, hogy a Fehér Házban felvetették: az amerikai gyógyszerhatóság akár engedélyezheti is az autizmus kezelésére. Donald Trump tavaly szeptemberben úgy fogalmazott: ez „az amerikai orvostudomány egyik legnagyobb áttörése” lehet, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Egy kisfiú története robbantotta be az internetet

A készítmény népszerűségét leginkább egy megható történet indította be. A Missouri állambeli Ryan Baldridge Juniort családja szerint négyéves koráig szinte teljesen nem beszélő gyermekként ismerték. Az autizmussal diagnosztizált kisfiú csak visszhangozni tudta a hallott szavakat, önálló mondatokat nem alkotott.

Szülei végül egy autizmus-specialistához, Richard Frye doktorhoz fordultak, aki szerint bizonyos autizmusos esetek mögött folsavhiány állhat. A vizsgálatok után Ryant leucovorinnal kezdték kezelni.

A család állítása szerint a változás szinte robbanásszerű volt. Néhány héttel a kezelés kezdete után a kisfiú már teljes mondatokban beszélt, és először mondta ki spontán a szüleinek: „Szeretlek”.

Öt év alatt magától egyszer sem hallottam ezt a fiamtól. Olyan volt, mintha egyik napról a másikra minden megváltozott volna. Most már be sem áll a szája

– mondta az édesapa.

Hatalmas roham indult az autizmus elleni gyógyszerért

A kutatók szerint az ilyen történetek, valamint a politikusok nyilatkozatai elképesztő mértékben növelték a gyógyszer iránti keresletet. A tanulmány több mint 300 millió betegadatot elemzett az Egyesült Államokból.

2025 elejéig viszonylag stabil volt a gyógyszer felírásának száma, ám egy nagy nézettségű televíziós riport után hirtelen emelkedni kezdett. Miután Trump és Robert F. Kennedy Jr. nyilvánosan beszéltek a készítményről, a felírások száma gyakorlatilag berobbant.

A tudósok óvatosságra intenek

A szakértők hangsúlyozzák: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a leucovorin valóban hatékony autizmus ellen. Joshua Rothman gyermekgyógyász professzor szerint sürgősen komoly klinikai vizsgálatokra van szükség.

A családok kétségbeesetten keresik a lehetőségeket, amelyek javíthatják gyermekeik kommunikációját és életminőségét

– mondta a kutató, aki szerint ugyanakkor veszélyes lehet, ha egy kezelés népszerűsége gyorsabban nő, mint a tudományos bizonyítékok száma.