Videón a brutális baleset – kettészakadt egy 19 éves lány autója

Michigan államban, a Hall Road és a Schoenherr Road kereszteződésének közelében történt a súlyos autóbaleset, amelyben három jármű volt érintett. Az Npress beszámolói szerint az egyik autó nagy sebességgel, világítás nélkül hajtott át a piros lámpán, majd nekiütközött a 19 éves Demi Wisley járművének.

Három jármű volt érintett a michigani autóbalesetben

Brutális erejű autóbaleset történt Michigan államban

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a fiatal nő autója szó szerint kettészakadt, a roncsdarabok pedig nagy területen szóródtak szét az úttesten. A helyszínen készült felvételek alapján az autó teljesen megsemmisült.

A fiatal sofőr a helyi médiának nyilatkozva azt mondta, hogy a másik jármű a semmiből érkezett, és esélye sem volt elkerülni az ütközést. Elmondása szerint dél felé haladt a Schoenherr úton, amikor a másik autó áthajtott a piros jelzésen és nagy sebességgel belerohant.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit. A sajtóértesülések szerint felmerült annak gyanúja is, hogy a balesetet okozó sofőr ittas lehetett.

A 19-year-old woman says she’s alive “by the grace of God” after an alleged drunk driver ran a red light at high speed and split her car in half. She was hospitalized but suffered no major injuries. pic.twitter.com/0BcyEGTWRb — Breaking911 (@Breaking911) May 8, 2026

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a mindennapi közlekedés rémálommá váljon. Egy sokkoló felvétel most megmutatta, milyen gyorsan történhet súlyos baleset, még fényes nappal is.