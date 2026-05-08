Videón a brutális baleset – kettészakadt egy 19 éves lány autója

Michigan államban, a Hall Road és a Schoenherr Road kereszteződésének közelében történt a súlyos autóbaleset, amelyben három jármű volt érintett. Az Npress beszámolói szerint az egyik autó nagy sebességgel, világítás nélkül hajtott át a piros lámpán, majd nekiütközött a 19 éves Demi Wisley járművének.
Brutális erejű autóbaleset történt Michigan államban
Az ütközés ereje akkora volt, hogy a fiatal nő autója szó szerint kettészakadt, a roncsdarabok pedig nagy területen szóródtak szét az úttesten. A helyszínen készült felvételek alapján az autó teljesen megsemmisült.
A fiatal sofőr a helyi médiának nyilatkozva azt mondta, hogy a másik jármű a semmiből érkezett, és esélye sem volt elkerülni az ütközést. Elmondása szerint dél felé haladt a Schoenherr úton, amikor a másik autó áthajtott a piros jelzésen és nagy sebességgel belerohant.
A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit. A sajtóértesülések szerint felmerült annak gyanúja is, hogy a balesetet okozó sofőr ittas lehetett.
Csecsemő esett ki mozgó autóból – videón a megrázó jelenet
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a mindennapi közlekedés rémálommá váljon. Egy sokkoló felvétel most megmutatta, milyen gyorsan történhet súlyos baleset, még fényes nappal is.