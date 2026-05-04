Halálos tragédia egy autós bemutatón: egy ártatlan gyermek is életét vesztette – videó

Egy autós bemutató közben hajtott a nézők közé egy monster truck Kolumbiában. A balesetben három ember meghalt, köztük egy tízéves kislány, a rémisztő esetről pedig videó is előkerült.

Szörnyű tragédia történt egy kolumbiai autós bemutatón

Három ember, köztük egy tízéves kislány meghalt, amikor egy monster truck a nézők közé hajtott Kolumbiában. A tragédia vasárnap délután történt Popayán városában, a Boulevard Rose nevű területen, ahol egy látványos autós bemutatót tartottak.

A baleset akkor következett be, amikor a hatalmas jármű a pályán elhelyezett roncsautókon hajtott át. A teherautó a mutatvány során a levegőbe pattant, majd a túloldalra érve nem állt meg, hanem tovább gyorsított a biztonsági korlát mögött álló tömeg felé. A jármű áttörte a védelmi elemeket, és több nézőt elgázolt, mielőtt egy oszlopnak csapódott. Az ütközés után áramkimaradás is történt a környéken.

A hatóságok szerint a balesetben több mint 38 ember megsérült, őket a város különböző kórházaiba szállították. Az egyik áldozat a helyszínen meghalt, egy másik később a kórházban vesztette életét. A brit sajtó beszámolói szerint a tragédia oka egyelőre nem tisztázott, de felmerült, hogy a biztonsági intézkedések nem voltak megfelelőek.

A város vezetése azonnal vészhelyzeti intézkedéseket rendelt el, a rendőrség pedig vizsgálatot indított annak kiderítésére, ki a felelős a történtekért. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy a rendezvény megfelelt-e az előírásoknak – számolt be a Daily Mail.

