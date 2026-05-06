Sokkoló autós üldözés: a járdán kergette a gyereket a sofőr – videó

Egy szokatlan autós üldözés sokkolta a Washington állambeli Cheney egyik csendes lakónegyedét, miután egy feltételezett ittas sofőr a járdára hajtva üldözött egy terepmotoron közlekedő gyereket. A jelenetet egy szomszéd rögzítette mobiltelefonnal, amelyen jól látható, ahogy az autó többször is a gyermek felé fordul. A rendőrség később letartóztatta a nőt, aki ellen több súlyos vádat is emeltek – írja a New York Post.

A videón látható, ahogy az ezüst Ford Focus többször a gyerek irányába kanyarodik, miközben a sofőr folyamatosan dudál. Egy ponton az autó a járdára is felhajt, és kis híján elüt több akadályt, köztük egy tűzcsapot és bokrokat, miközben üldözi a terepmotoron haladó gyermeket. A felvételt készítő szomszéd döbbenten reagál az eseményekre.

A rendőrséget eredetileg egy betörésgyanús bejelentés miatt riasztották a környékre. A helyszínen később megtalálták a járművet, majd őrizetbe vették a sofőrt. A hatóságok szerint a nő azt mondta, hogy kutyáit vitte autózni, és más kutyákat keresett, akikkel azok szocializálódhatnak. Később elismerte, hogy alkoholt fogyasztott az incidens előtt, de azt állította, nem emlékszik a történtekre. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.