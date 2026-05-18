Szédületes videón, ahogy átrepül egy másik autó felett a menekülő sofőr

Látványos videó készült egy amerikai autós üldözésről, amely során a menekülő sofőr autója szó szerint a levegőbe emelkedett, majd átrepült egy másik jármű felett. A döbbenetes jelenetet a rendőrségi fedélzeti kamera is rögzítette.

Elképesztő videó készült egy autós üldözésről az USA-ban – egy férfi a rendőrség lől menekült,végül sokkolóval fogták el

Az eset az Egyesült Államokban, Wisconsin államban történt 2026. május 9-én. A rendőrök egy autót állítottak meg, majd kiderült, hogy a sofőr ellen aktív elfogatóparancs van érvényben. A férfi azonban nem várta meg az intézkedést, gázt adott és menekülni kezdett.

A nagy sebességű üldözés több kilométeren át tartott. A sofőr végül elvesztette uralmát a jármű felett, az autó árokba csapódott, majd egy töltésen felhajtva a levegőbe repült. A felvételen jól látható, ahogy a kocsi átugrik egy másik autót és az egész úttestet, mielőtt egy mezőn landolna.

A rendőrség szerint a 44 éves Dewayne Stokes vezette az autót. A férfi a brutális becsapódás után kiszállt a roncsból, és még megpróbált elmenekülni, végül sokkolóval tudták elfogni.

A sofőrt kisebb sérülésekkel kórházba vitték. Több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük rendőri intézkedés alóli meneküléssel és mások életének veszélyeztetésével – számolt be a Fox News.

Döbbenetes jelenetet vett videóra egy szomszéd egy csendes lakónegyedben. Az autós üldözés során egy ittas sofőr a járdára felhajtva vett üldözőbe egy gyereket.