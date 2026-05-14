Állandóan fáradt? Lehet, hogy ez a rejtett vitaminhiány áll a háttérben

Sokan úgy gondolják, hogy ha nagyjából odafigyelnek az étkezésükre, akkor biztosan minden fontos vitaminból eleget visznek be. A B1-vitamin hiány azonban még így is meglepően gyakori lehet, és sokszor olyan tüneteket okoz, amelyeket az emberek teljesen más problémának tulajdonítanak – írja a HuffPost.

A B1-vitamin hiány fáradtságot, ingerlékenységet, memóriazavart és koncentrációs problémákat is okozhat Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A B1-vitamin hiány első jelei könnyen félrevezethetik

A B1-vitamin — más néven tiamin — kulcsszerepet játszik abban, hogy a szervezet energiává alakítsa a szénhidrátokat, emellett az idegrendszer és az agy megfelelő működéséhez is nélkülözhetetlen. Szakértők szerint a modern életmód, a feldolgozott élelmiszerek, bizonyos gyógyszerek és egyes egészségügyi problémák is hozzájárulhatnak a tiaminhiány kialakulásához.

A szakértők szerint a B1-vitamin hiány egyik leggyakoribb tünete az állandó fáradtság, de emellett ingerlékenység, koncentrációs nehézségek, memóriazavar, étvágytalanság és izomgyengeség is jelentkezhet. Sokan egyszerűen stresszre vagy kimerültségre fogják ezeket a panaszokat, ezért sokáig nem derül ki a valódi ok.

Súlyosabb esetben zsibbadás, járási nehézség, látásromlás és idegrendszeri problémák is kialakulhatnak. Az orvosok szerint a kezeletlen tiaminhiány ritka esetekben akár maradandó neurológiai károsodást is okozhat.

Kiknél lehet nagyobb a tiaminhiány kockázata?

A szakemberek szerint bizonyos csoportoknál jóval nagyobb eséllyel alakulhat ki B1-vitamin hiány. Ide tartoznak azok, akik sok feldolgozott szénhidrátot fogyasztanak, rendszeresen alkoholt isznak, emésztőrendszeri betegséggel küzdenek vagy korábban gyomorműtéten estek át.

Az idősebbek, a cukorbetegek, valamint egyes vízhajtó gyógyszert szedők szintén veszélyeztetettebbek lehetnek. A terhesség vagy egy komolyabb betegség szintén növelheti a szervezet tiaminigényét.

Ezek az ételek segíthetnek pótolni a B1-vitamint

A szakértők szerint szerencsére természetes módon is sok B1-vitaminban gazdag étel létezik. Jó forrásnak számítanak például:

a teljes kiőrlésű gabonák

a dúsított kenyerek és gabonapelyhek

a lencse

a sertéshús

a lazac és a pisztráng

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a túl sok B1-vitamin bevitele rendkívül ritka, mert a szervezet a felesleget általában a vizelettel kiüríti. A nagyobb probléma inkább az, hogy sok ember hosszú ideig észrevétlenül él együtt a hiányával.