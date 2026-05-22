Idősebb korban erre a vitaminra különösen érdemes figyelni

Az Egyesült Államokban, San Franciscóban publikált UCSF-kutatás 231 egészséges, átlagosan 71 éves résztvevőt vizsgált, akiknél nem állt fenn demencia vagy enyhe kognitív zavar. A kutatók arra jutottak, hogy az alacsonyabb aktív B12-vitamin-szint lassabb információfeldolgozással, lassabb vizuális reakcióval és több fehérállományi agyi eltéréssel társult.
A B12-vitamin szerepe fontosabb lehet, mint hitték
A B12-vitamin a DNS-képzéshez, a vörösvértestek előállításához és az idegrendszer egészséges működéséhez is szükséges.
A kutatás szerint azonban a jelenlegi határértékek nem feltétlenül mutatják meg időben, ha az idegrendszer már érzékenyen reagál az alacsonyabb szintre.
A szakemberek szerint különösen az idősebbeknél lehet fontos az alaposabb kivizsgálás, mert a B12 felszívódása az életkor előrehaladtával romolhat. Kockázatot jelenthetnek egyes gyógyszerek, emésztőrendszeri betegségek, valamint az állati eredetű élelmiszerekben szegény étrend is.
Nem mindenkinek kell azonnal pótlás
A kutatás nem bizonyítja, hogy az alacsonyabb B12-szint önmagában okozza a kognitív hanyatlást, és nem jelenti azt sem, hogy mindenkinek étrend-kiegészítőt kellene szednie.
Arra viszont felhívja a figyelmet, hogy tartós fáradtság, memóriazavar, zsibbadás, látási vagy idegrendszeri panaszok esetén érdemes orvossal egyeztetni.
A B12-vitamin hiánya megelőzhető és kezelhető állapot lehet, de a pontos kivizsgálás és a megfelelő pótlás módja mindig egyéni döntést igényel – számolt be a kutatásról a ScienceDaily.
