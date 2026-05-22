Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bloomberg: Putyin döntött az ukrán háború végéről – már az időpont is megvan

Fontos

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán” miatt

b12 vitamin

Idősebb korban erre a vitaminra különösen érdemes figyelni

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint a normál tartományba eső vitaminszint sem jelenti mindig azt, hogy az agy számára is optimális az ellátottság. A B12-vitamin alacsonyabb, de még elfogadottnak számító szintje idősebb felnőtteknél lassabb gondolkodással és idegrendszeri eltérésekkel is összefügghet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
b12 vitaminegészségéletmódagyműködés

Az Egyesült Államokban, San Franciscóban publikált UCSF-kutatás 231 egészséges, átlagosan 71 éves résztvevőt vizsgált, akiknél nem állt fenn demencia vagy enyhe kognitív zavar. A kutatók arra jutottak, hogy az alacsonyabb aktív B12-vitamin-szint lassabb információfeldolgozással, lassabb vizuális reakcióval és több fehérállományi agyi eltéréssel társult.

Vector illustration of vitamin B12-rich foods including milk, eggs, fish, cheese, and meat A B12-vitamin hiánya alattomosabb lehet, mint gondolná
A B12-vitamin hiánya alattomosabb lehet, mint gondolná
Fotó: brgfx / Magnific

A B12-vitamin szerepe fontosabb lehet, mint hitték

A B12-vitamin a DNS-képzéshez, a vörösvértestek előállításához és az idegrendszer egészséges működéséhez is szükséges. 

A kutatás szerint azonban a jelenlegi határértékek nem feltétlenül mutatják meg időben, ha az idegrendszer már érzékenyen reagál az alacsonyabb szintre.

A szakemberek szerint különösen az idősebbeknél lehet fontos az alaposabb kivizsgálás, mert a B12 felszívódása az életkor előrehaladtával romolhat. Kockázatot jelenthetnek egyes gyógyszerek, emésztőrendszeri betegségek, valamint az állati eredetű élelmiszerekben szegény étrend is.

Old woman and senior man suffer from dementia, alzheimer disease, forgetfulness. Elderlies with trouble thinking clearly, mental illness, brain problems, health disorder or loss of short-term memory B12-vitamin és agyi egészség: egy kutatás szerint az alacsonyabb, de normál szint idősebbeknél idegrendszeri jelekkel társulhat
B12-vitamin és agyi egészség: egy kutatás szerint az alacsonyabb, de normál szint idősebbeknél idegrendszeri jelekkel társulhat
Fotó: redgreystock / Magnific

Nem mindenkinek kell azonnal pótlás

A kutatás nem bizonyítja, hogy az alacsonyabb B12-szint önmagában okozza a kognitív hanyatlást, és nem jelenti azt sem, hogy mindenkinek étrend-kiegészítőt kellene szednie.

Arra viszont felhívja a figyelmet, hogy tartós fáradtság, memóriazavar, zsibbadás, látási vagy idegrendszeri panaszok esetén érdemes orvossal egyeztetni.

A B12-vitamin hiánya megelőzhető és kezelhető állapot lehet, de a pontos kivizsgálás és a megfelelő pótlás módja mindig egyéni döntést igényel – számolt be a kutatásról a ScienceDaily.

Ez is érdekelheti:

Történelmi áttörés – megtalálták az antibiotikum természetes helyettesítőjét

Új reményt adhat a gyógyszerrezisztens fertőzések elleni küzdelemben egy friss kutatás, amely nem új gyógyszerrel, hanem az immunrendszer erősítésével számolna le a kórokozókkal. Az antibiotikum-rezisztencia világszerte egyre komolyabb egészségügyi probléma, ezért a tudósok alternatív megoldásokat keresnek.

Felfedezték a módszert, amely képes visszafordítani a rettegett kórt – ez mindent megváltoztathat

Egy kísérleti nanotechnológiai eljárás az agy természetes „tisztító” rendszerének helyreállítását célozza, ami kulcsszerepet játszhat a fehérje-lerakódások csökkentésében. Az Alzheimer-kór kezelésében ez teljesen új irányt jelenthet a jelenlegi megközelítésekhez képest.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!