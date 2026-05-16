Megtalálták az öregedés ellenszerét – ön szedi ezt a vitamint?

A B12-vitamin nemcsak a vérképzésben és az idegrendszer működésében játszik szerepet, hanem egy új kutatás szerint az öregedés és az anyagcsere folyamataihoz is szorosabban kapcsolódhat, mint eddig gondolták. A Cornell Egyetem friss vizsgálatának eredményei szerint a B12-vitamin az energiatermelés és az izomműködés fenntartásában is kulcsszerepet játszhat – írja a SciTechDaily.

A B12-vitamin kulcsszerepet játszhat az öregedés folyamataiban – Fotó: Pexels

Mi a B12-vitamin szerepe az öregedésben?

A kutatók szerint ez az első olyan vizsgálat, amely kimutatta: ha nincs elég B12-vitamin a szervezetben, az az izomsejtek energiatermelését is rontja. Ez különösen fontos idősebb korban, amikor az izmok eleve lassabban regenerálódnak és több energiára van szükségük. Állatkísérletekben azt is megfigyelték, hogy a B12-vitamin pótlása javította az idősebb egerek izomműködését. Ez arra utal, hogy a vitamin szerepe jóval összetettebb, mint korábban hitték.

A kutatás legfontosabb eredményei:

a B12-vitamin hiánya gyengítheti az izomsejtek energiatermelését;

hatással lehet az izomerőre és az izomtömeg fenntartására;

szerepe lehet a zsíranyagcsere és a sejtek működésének szabályozásában is;

már enyhe hiány is okozhat hosszabb távú változásokat a szervezetben;

több, egymással összefüggő folyamatot is befolyásolhat.

A B12-vitamin hiánya egyébként világszerte meglehetősen gyakori, főleg az idősebbek körében. Becslések szerint minden negyedik idős embernél nem ideális a szintje. Kockázatot jelenthet a kevés állati eredetű élelmiszer fogyasztása, valamint bizonyos felszívódási problémák is. A szakemberek szerint az is aggasztó, hogy nem csak a súlyos hiány, hanem az enyhébb, „határérték közeli” állapot is befolyásolhatja a szervezet ellenálló képességét és hosszú távú egészségét.

A kutatók szerint a jövőben akár személyre szabottabb étrendi ajánlások is készülhetnek a B12-vitamin szintjének alapján. Ugyanakkor hangsúlyozzák: az eredmények egyelőre laboratóriumi és állatkísérletes adatokon alapulnak, így további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy embereknél is megerősítsék őket.