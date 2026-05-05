Mi a fene történhetett Bad Bunnyval? – sokkoló átalakulás a Met Gála 2026 vörös szőnyegén

A Bad Bunny megjelenése a Met Gála 2026 eseményén minden várakozást felülmúlt, hiszen a Puerto Ricó-i énekes nem a megszokott stílusával hívta fel magára a figyelmet, hanem egy teljesen új, merész koncepcióval. Benito Antonio Martínez Ocasio ezúttal nemcsak divatban, hanem gondolatban is szintet lépett — az öregedés témáját hozta be a vörös szőnyegre – írja a Vogue.

Bad Bunny fellépett a színpadon az Apple Music Super Bowl LX félidei show-jában a Levi’s Stadionban, 2026. február 8-án, a kaliforniai Santa Clarában Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bad Bunny – az öregedés lett a középpontban

A látvány mögött elképesztő munka állt: a hiperrealisztikus maszkot és protéziseket Mike Marino sminkmester készítette, aki korábban már több ikonikus átalakulásért is felelt. Az aprólékosan kidolgozott ráncok, megereszkedett bőr és napfoltok mind azt a célt szolgálták, hogy bemutassák: hogyan nézne ki Bad Bunny évtizedek múlva.

Bad Bunny — a Met Gála 2026 egyik legmegdöbbentőbb pillanata, ahogy az énekes 50 évvel idősebb verziójaként jelent meg Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A koncepció nem véletlen volt. A Met Gála idei kiállítása az emberi test különböző formáit vizsgálja, köztük az öregedést is — egy olyan témát, amelyet a divatvilág gyakran elkerül. Bad Bunny ezzel a megjelenéssel szó szerint „testet adott” ennek az üzenetnek.

A szett sem maradt háttérben: egy teljesen fekete, egyedi tervezésű szmokingot viselt, amelyet saját maga álmodott meg egy ismert fast fashion márkával együttműködésben. A nyaknál lévő túlméretezett masni egy 1947-es ikonikus ruhára utalt, míg a bot és az óra tovább erősítette az „idős úriember” karaktert.

A Bad Bunny öregített megjelenés, a Met Gála 2026 legdurvább átalakulása, és a Bad Bunny időskori kinézete pillanatok alatt bejárta az internetet. A rajongók egyszerre voltak lenyűgözve és sokkolva.

Sabrina Carpenter mindent vitt: ilyen ruhát még nem látott a vörös szőnyeg – galéria

Sabrina Carpenter ismét ellopta a show-t a Met Gálán. A Sabrina Carpenter megjelenése az idei eseményen minden eddiginél látványosabb volt, hiszen egy filmtekercsekből inspirált ruhában lépett a vörös szőnyegre.

Kylie Jenner mindent vitt a Met-gálán – de Timothée Chalamet inkább a meccset választotta

A Met Gala 2026 nemcsak Kylie Jenner látványos megjelenéséről szólt, hanem arról is, hogy párja, Timothée Chalamet ezúttal is távol maradt a reflektorfénytől — miközben Jenner egy merész, művészi ruhában uralta a vörös szőnyeget, addig Chalamet inkább a kosárlabdát választotta a divatvilág legnagyobb estéje helyett.