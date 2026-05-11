Egy mikrobiológus elárulta, hol lapul a legtöbb baktérium az éttermekben

Jason Tetro mikrobiológus, akit sokan csak „A Germ Guy” néven ismernek, arról beszélt, hogy tapasztalatai szerint az éttermek egyik legszennyezettebb tárgya az étlap. Bár elsőre sokan a mosdóra vagy a konyhai eszközökre gyanakodnának, a szakértő szerint az étlapok gyakran jóval több baktériumot hordoznak - írja a Huffpost.

Az étlapokon sokszor rengeteg baktérium található.

Az étlapok sem mentesek a baktériumoktól

Tetro elmondta: évekkel ezelőtt több helyszínen vizsgálta, mely tárgyakon található a legtöbb kórokozó, és az éttermekben rendszeresen az étlapok bizonyultak a legproblémásabbnak. Nem feltétlenül azért, mert maguk az étlapok koszosak lennének, hanem mert sok helyen nem megfelelően tisztítják őket. A szakember szerint gyakori hiba, hogy ugyanazzal a ronggyal törölnek át több felületet is, így a baktériumok egyik tárgyról a másikra kerülnek. Emellett sokszor a fertőtlenítőszerek sem tudják kifejteni a hatásukat, mert túl gyorsan letörlik őket. Tetro hangsúlyozta: a fertőtlenítés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett „kontaktidő”, vagyis az az időtartam, ameddig a tisztítószernek a felületen kell maradnia.

Egyes szereknek akár több percnyi hatóidőre is szükségük lehet ahhoz, hogy valóban elpusztítsák a baktériumokat és vírusokat.

Ennek ellenére sokan egyszerűen befújják a felületet, majd azonnal szárazra törlik. A mikrobiológus egy korábbi vizsgálatot is felidézett, amelyet edzőtermekben végeztek. A fertőtlenítő címkéjén tízperces hatóidő szerepelt, ám a felhasználók többsége erről nem is tudott, és azonnal letörölte a felületet a befújás után. A szakértő szerint ma már egyre több gyorsabban ható és környezetbarátabb fertőtlenítőszer érhető el, például hidrogén-peroxid vagy citromsav alapú készítmények. Ugyanakkor az étlapokat naponta rengetegen kézbe veszik, ezért továbbra is ezek számítanak az éttermek egyik legszennyezettebb pontjának.

Tetro azt tanácsolja, hogy étlaphasználat után érdemes kezet mosni vagy kézfertőtlenítőt használni. Ha az étterem QR-kódos digitális étlapot kínál, az higiéniai szempontból jobb választás lehet. A szakember szerint ugyanilyen fontos az otthoni takarítás során is odafigyelni a fertőtlenítőszerek használati utasítására. Ha a címkén hosszabb behatási idő szerepel, érdemes kivárni azt, mielőtt letörölnénk a felületet – különben a fertőtlenítés hatékonysága jelentősen csökkenhet. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy ételmérgezés miatt harminc embert vittek kórházba.