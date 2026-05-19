Hatalmas árkülönbségek a Balatonnál: ennyibe kerülhet idén egy hét nyaralás

A balatoni nyaralás ára főként attól függ, hogy kempinget, apartmant vagy hotelt választ-e a család. A déli parton a szállás akár 250-450 ezer forintból is megoldható, de a prémium hotelekben ennek többszörösét is elkérhetik.

Brutális különbségek vannak a balatoni szállásárak között

A balatoni szállások és a nyári nyaralás költségei kapcsán a SONLINE vármegyei hírportál járt utána annak, mennyibe kerülhet egy egyhetes családi pihenés a déli parton. A beszámoló szerint 2026 nyarán hatalmas különbségek alakultak ki az árak között: míg egy szerényebb kempingezés néhány százezer forintból kijöhet, addig a luxusszállodák ára már az egymillió forintot is megközelítheti.

A legolcsóbb lehetőségek közé továbbra is a fonyódi kempingek tartoznak. A SONLINE szerint egy négyfős család sátorhelye napi 14-16 ezer forint körül alakul, míg a faházak ára egy hétre már 320-340 ezer forint is lehet. Ezeket elsősorban azok választják, akik a közvetlen vízpartot és a természetközeli élményt keresik.

A háromcsillagos apartmanok és panziók már jóval drágábbak. Balatonlelle, Balatonboglár és Fonyód környékén egy jól felszerelt apartman ára egy hétre 250 és 450 ezer forint között mozoghat, főként attól függően, milyen messze található a parttól.

A siófoki luxusszállodák ára már milliós lehet

A déli part legdrágább szálláshelyei továbbra is Siófokon találhatók. A prémium wellness-szállodákban egy négyfős család egyhetes nyaralása félpanzióval akár 900 ezer és 1,4 millió forint között is alakulhat.

A Hotel Azúr marketingigazgatója a SONLINE-nak arról beszélt, hogy a nyári főszezonra már most jelentős az érdeklődés.

Júliusra körülbelül 70 százalékos foglaltságnál tartanak, miközben egyre többen keresik az olcsóbb apartmanos megoldásokat a magas balatoni árak miatt.

