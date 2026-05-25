Élet-halál dráma a levegőben: kisrepülő tépte szét az ejtőernyőt – videó

Kisrepülő ütközött össze egy siklóernyőssel Ausztriában, a Schmittenhöhe-hegy felett. A balesetről készült felvételen látható, ahogy a repülőgép szárnya átszakítja a nő ejtőernyőjét – írja a Sun.

Megdöbbentő baleset: a levegőben ütközött össze a gép és az ejtőernyős Ausztriában

Fotó: YouToube

A 44 éves Sabrina kétségbeesetten próbálta kinyitni a tartalék ernyőt, ami végül megmentette az életét.

„Valójában még mindig nem tudom elhinni, hogy itt ülök és ezt írom – és hogy néhány csúnya zúzódáson és általános horzsoláson kívül semmi sem történt” – írta a nő.

A rendőrség közlése szerint a gép 28 éves pilótája elmondta, hogy már nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset vizsgálata folyamatban van.

