Sokkoló jelenetek: rendőrségi hajsza után csapódott autó a terminálnál

A baleset a 2-es terminál felső érkezési szintjén történt az éjszakai órákban. A hatóságok közlése szerint a jármű sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították – írja a Daily Mail.

A baleset miatt lezárták a 2-es terminál felső szintjét

Komoly fennakadásokat okozott a baleset

A lezárás miatt az érkező utasokat az alsó szintre irányították, ami jelentős torlódást okozott. A repülőtér üzemeltetői előre figyelmeztettek: a megszokottnál hosszabb menetidőre kell számítani.

Egy rendőrségi üldözést követően közúti baleset történt a 2-es terminál közelében

– közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a helyszín miatt az utasoknak fennakadásokkal kell számolniuk.

A repülőtér szóvivője is megerősítette, hogy a felső előtér ideiglenesen lezárásra került, és minden autóst más útvonalra tereltek. Később, a hajnali órákban a területet újra megnyitották a forgalom előtt.

A manchesteri repülőtér az Egyesült Királyság egyik legforgalmasabb légikikötője, évente több tízmillió utast szolgál ki. A mostani eset ráadásul egy olyan időszakban történt, amikor a repülőtér már így is kritikák kereszttüzében áll a késések miatt.

Újabb drámai részletek derültek ki egy súlyos repülőtéri balesetről, amely két ember életét követelte. Az Air Canada egyik járatának pilótafülkéjéből származó hangfelvétel egymásra rakódó hibák sorozatát tárta fel.

2001. október 8-én reggel sűrű ködben készült felszállni a skandináv légitársaság MD-87 gépe a milánói Linate repülőtéren. A repülőgép már 280 km/h sebességgel száguldott a pályán, és már épp elemelkedett volna, amikor egy német üzleti gép keresztezte az útját.