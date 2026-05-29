Hatalmas faág zuhant egy fiatal lányra – a súlyos sérülések bénulást okoztak

Zelenszkij sokkoló döntésén ámuldozik a világ – titkos tervről rántja le a leplet a The Economist

Egy kaliforniai fiatal nő súlyos sérüléseket szenvedett, miután egy szélvihar során leszakadó faág rázuhant. A baleset következtében gerincvelő-sérülést szenvedett, hosszú rehabilitáció vár rá.
A 22 éves Jasmine Mayer május 17-én barátnőjével tartózkodott a kaliforniai Santa Rosában található Steele Lane Általános Iskola közelében, amikor egy hatalmas faág váratlanul rájuk zuhant. Édesapja elmondása szerint a fiatal nő éppen kötött és beszélgetett, amikor bekövetkezett a szerencsétlenség. A baleset következtében Jasmine Mayer súlyos gerincvelő-sérülést, csigolyatöréseket, valamint több bordatörést és zúzódást szenvedett. A lányt azonnal kórházba szállították, ahol azóta is kezelik - tájékoztat a Daily Mail.

A balesetet egy szélvihar során leszakadó hatalmas faág okozta - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

A család tájékoztatása szerint Jasmine Mayer alsóteste jelenleg bénult. Az orvosok ugyanakkor biztató jelként értékelik, hogy már enyhe bizsergő érzést tapasztal a lábaiban és a lábfejében.

Az elmúlt hetekben több műtéten is átesett. Az orvosok belső vérzést és vérrögöt is kezeltek nála, emellett további beavatkozásokra, köztük bőrátültetésre és gerincstabilizáló műtétekre is szükség lehet.

A család reménykedik a javulásban, mivel a gerincvelő nem szakadt el teljesen. Édesapja szerint lánya eltökélt abban, hogy mindent megtegyen a rehabilitáció során. A felépülés ugyanakkor hosszú és költséges folyamat lesz. A család adománygyűjtést indított az orvosi kezelések, a rehabilitáció, valamint a szükséges segédeszközök és egy akadálymentesített jármű finanszírozására.

Erős szélvihar sújtotta a baleset térséget

A tragédia idején az amerikai meteorológiai szolgálat akár óránként 96 kilométeres széllökéseket is előre jelzett a San Franciscó-i öböl térségében. A vihar más áldozatot is követelt Santa Rosában: egy 61 éves férfi életét vesztette, miután egy leszakadó faág eltalálta.

A tragédiát megelőzően az Indiai Meteorológiai Szolgálat és a helyi közigazgatás figyelmeztetést adott ki az erős szélre, a viharokra és a heves esőzésekre. A környező településeken a lakosságot és a munkásokat is tájékoztatták a várható kedvezőtlen időjárásról.

 

