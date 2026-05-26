Halálos tragédia: vonat és iskolabusz ütközött, rengeteg a sérült – videó

Tragikus baleset történt kedden Belgiumban, Buggenhout városában. A reggeli órákban egy iskolabusz és egy vonat ütközött – tájékoztat a Bild.
A hatóságok közlése szerint az iskolabusz 8:08 perckor hajtott a vasúti átjáróba, a tilos jelzés és a leengedett sorompók ellenére. A vonat már egy kilométerrel odébb észlelte a bajt és vészfékezett, de nem tudott időben megállni.
A biztonsági felvételek azt mutatják, hogy a sorompók le voltak zárva, és a lámpa piros volt. Nem tudjuk, hogyan történhetett a baleset
– közölte az Infrabel, a belga vasúti infrastruktúra-hatóság szóvivője.
A vonat mintegy 100 utasát evakuálták, az iskolabuszon legalább hét gyermek utazott.
A balesetnek több halottja is van, a rendőrség pontos számot még nem közölt.
