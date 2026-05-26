Halálos tragédia: vonat és iskolabusz ütközött, rengeteg a sérült – videó

Tilos jelzés ellenére hajtott a vasúti átjáróba egy iskolabusz Belgiumban. A mozdonyvezető azonnal vészfékezett, de már nem tudta elkerülni az ütközést. A balesetben többen meghaltak.
Tragikus baleset történt kedden Belgiumban, Buggenhout városában. A reggeli órákban egy iskolabusz és egy vonat ütközött – tájékoztat a Bild. 

baleset, the scene of an accident between a train and a minivan, at the railway crossing Vierhuizen, in Buggenhout, Tuesday 26 May 2026. The accident happened around 8:15 am. Several people have been killed. According to initial reports, the level crossing was closed at the time of the accident.BELGA PHOTO DIRK WAEM (Photo by DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP)
Fotó a baleset helyszínéről - Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

A hatóságok közlése szerint az iskolabusz 8:08 perckor hajtott a vasúti átjáróba, a tilos jelzés és a leengedett sorompók ellenére. A vonat már egy kilométerrel odébb észlelte a bajt és vészfékezett, de nem tudott időben megállni. 

A biztonsági felvételek azt mutatják, hogy a sorompók le voltak zárva, és a lámpa piros volt. Nem tudjuk, hogyan történhetett a baleset

– közölte az Infrabel, a belga vasúti infrastruktúra-hatóság szóvivője. 

Az érintett vasúti átjáró - Fotó: DIRK WAEM / BELGA

A vonat mintegy 100 utasát evakuálták, az iskolabuszon legalább hét gyermek utazott. 

A balesetnek több halottja is van, a rendőrség pontos számot még nem közölt.

