Halálos tragédia: vonat és iskolabusz ütközött, rengeteg a sérült – videó

Tragikus baleset történt kedden Belgiumban, Buggenhout városában. A reggeli órákban egy iskolabusz és egy vonat ütközött – tájékoztat a Bild.

Fotó a baleset helyszínéről - Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

A hatóságok közlése szerint az iskolabusz 8:08 perckor hajtott a vasúti átjáróba, a tilos jelzés és a leengedett sorompók ellenére. A vonat már egy kilométerrel odébb észlelte a bajt és vészfékezett, de nem tudott időben megállni.

A biztonsági felvételek azt mutatják, hogy a sorompók le voltak zárva, és a lámpa piros volt. Nem tudjuk, hogyan történhetett a baleset

– közölte az Infrabel, a belga vasúti infrastruktúra-hatóság szóvivője.

Az érintett vasúti átjáró - Fotó: DIRK WAEM / BELGA

A vonat mintegy 100 utasát evakuálták, az iskolabuszon legalább hét gyermek utazott.

A balesetnek több halottja is van, a rendőrség pontos számot még nem közölt.

BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium



