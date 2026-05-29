Sziklafalnak csapódott egy repülőgép az Alpokban – 80 métert zuhant a mélybe

Tragikus repülőszerencsétlenség történt csütörtökön az osztrák Alpokban. A baleset során egy vitorlázórepülő zuhant le a tiroli Breitenkopf térségében, a pilóta pedig életét vesztette.
A baleset csütörtökön kora délután történt Ehrwald közelében, a Miemingi-hegység területén. A hatóságok tájékoztatása szerint a gépet egyedül vezető, 72 éves férfi a bajorországi Rosenheim járásból származott - számolt be róla a Rosenheim24.

A baleset az Osztrák-Alpokban, Tirol tartományban történt, nem messze a német határtól - Képünk illusztráció
Az első vizsgálatok szerint a vitorlázórepülő eddig tisztázatlan körülmények között egy sziklafalnak ütközött a Breitenkopf északi oldalán. A becsapódást követően a gép mintegy 80 métert zuhant a mélybe. A rendőrség egyelőre nem tudta megállapítani a szerencsétlenség pontos okát. A vizsgálatba légiközlekedési szakértőt is bevontak.

A riasztást követően hegyi mentők, alpesi rendőrök, a Vöröskereszt munkatársai és helyi tűzoltók vonultak a helyszínre. A nehezen megközelíthető terep miatt az osztrák rendőrség „Libelle” nevű helikopterét is bevetették.

A mentőegységek több fordulóban szállították a személyzetet és a szükséges felszereléseket a magashegyi területre.

Hol találták meg a roncsokat?

A keresés során a repülőgép roncsait a Breitenkar nevű hegykatlanban találták meg, amely a Breitenkopf lábánál fekszik. A helyszín a Gaistalbahn felvonó alsó állomásával szemben található.

