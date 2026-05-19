Ijesztő zajok tartották rettegésben évtizedekig az embereket – kiderült, mi okozta

A délkelet-alaszkai Five Finger világítótorony környékén generációkon át számoltak be különös, mély dübörgésekről a helyiek és a világítótorony őrei. A bálnák tüsszentése most új magyarázatot adhat azokra a furcsa hangokra, amelyek akár nyolc kilométerre is elhallatszottak, és még az épületek szerkezetét is megremegtették – írja a Daily Mail.

A kutatók szerint a rejtélyes tengeri hangokat a bálnák tüsszentése okozhatja Fotó:Illusztráció/Unsplash

A bálnák tüsszentése még a tudósokat is meglepte

A kutatást Fred Sharpe biológus vezette, aki a SETI Intézet munkatársaként vizsgálta a púpos bálnák kommunikációját. A szakember szerint a hangok távoli mennydörgésre, elefántmorajra vagy ipari gépek zajára emlékeztetnek. A kutatók úgy vélik, a 30–300 hertz közötti hangokat a púpos bálnák adják ki — akár önnyugtató sóhajként, akár egyfajta „tüsszentésként”.

A kutatók szerint különösen furcsa, hogy ezeket a hangokat eddig szinte senki sem írta le tudományos szakirodalomban, pedig az alaszkai halászok és világítótorony-őrök már évtizedek óta beszéltek róluk.

A felfedezés nemcsak a tengeri élővilág megértésében segíthet, hanem akár hajóbalesetek megelőzésében is szerepet játszhat. Ha a kutatók pontosabban azonosítani tudják ezeket a hangokat, könnyebben követhetik a bálnák mozgását is.

Fred Sharpe egy ennél is meghökkentőbb felvetést tett. Szerinte ha az emberek ilyen egyértelmű bálnahangokat sem vettek észre hosszú időn át, akkor elképzelhető, hogy más, akár földön kívüli jeleket is figyelmen kívül hagyunk.

Korábban „beszélgettek” is egy púpos bálnával

A kutatócsapat korábban már világszerte ismertté vált egy különleges kísérlettel. Egy Twain nevű, 38 éves púpos bálnával próbáltak kapcsolatba lépni előre rögzített hangjelekkel.

A beszámolók szerint a bálna közel húsz percen keresztül reagált a kutatók által lejátszott üdvözlő hangokra, sőt a saját hangjainak frekvenciáját is változtatta válaszként. A tudósok szerint ez egyfajta interaktív kommunikáció lehetett.