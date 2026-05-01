Banán vagy datolya? Nem mindegy, mivel indítja a napot

A táplálkozástudomány jelenlegi állása szerint nincs egyetlen, mindenkire érvényes válasz. Az ideális reggeli gyümölcs megválasztása nagyban függ az egyéni emésztéstől, a vércukorszint szabályozásától és attól is, hogy a szervezet milyen típusú energiára reagál a legjobban egy éjszakai böjt után. A szakértők ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a gyomor ilyenkor a könnyen emészthető, mégis tartós energiát biztosító ételeket részesíti előnyben. Nem mellékes az sem, hogy az első falatok hatással vannak a vércukorszint alakulására, a bélflóra egyensúlyára és akár a hangulatunkra is. A banán és a datolya jó választás lehet - írja az MSN.

A banán és a datolya egyaránt értékes része lehet a reggeli étrendnek. A kép illusztráció.

Fotó: Unsplash

Banán vagy datolya?

Egyes kutatások szerint a gyümölcsöket érdemes legalább fél órával egy bőségesebb étkezés előtt fogyasztani, hogy az emésztés zavartalan legyen. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni: ami az egyik embernél beválik, a másiknál kellemetlenséget okozhat. Az olyan tényezők, mint a savérzékenység, az irritábilis bélszindróma vagy a vércukorszint-ingadozás, jelentősen befolyásolják, kinek melyik gyümölcs ideális. Érdekes módon a hagyományos és a modern szemlélet itt találkozik. Míg a régi étkezési szokások gyakran a datolya éhgyomorra való fogyasztását javasolják, addig a mai kutatások a banán bélflórát támogató, úgynevezett prebiotikus hatását emelik ki.

A banán

A banán az egyik legkönnyebben emészthető gyümölcs, amely különösen reggel vagy fizikai aktivitás előtt lehet előnyös. Magas kálium-, magnézium- és rosttartalma támogatja az emésztést és hozzájárul a bélrendszer egészségéhez. Emellett rezisztens keményítőt és oldható rostokat is tartalmaz, amelyek lassítják a cukrok felszívódását, így segítenek elkerülni a hirtelen vércukorszint-emelkedést. Szakértők szerint a banán akkor fejti ki legjobban jótékony hatását, ha más élelmiszerekkel együtt fogyasztjuk. Zabpehellyel, olajos magvakkal vagy joghurttal kombinálva nemcsak laktatóbb, hanem kiegyensúlyozottabb tápanyagbevitelt is biztosít.

A datolya

A datolya ezzel szemben igazi energiabomba. Magas rost- és természetes cukortartalmának köszönhetően gyorsan feltölti a szervezetet, miközben egyenletes energiafelszabadítást biztosít. Emellett jelentős mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, vasat és más mikrotápanyagokat, amelyek segíthetnek a szervezet regenerálódásában egy éjszakai böjt után. A hagyományos fogyasztási mód szerint a datolyát érdemes beáztatni, ami megkönnyíti az emésztést és támogatja a bélmozgást. Ugyanakkor a magas kalória- és cukortartalom miatt fontos a mértékletesség. Táplálkozási szakértők gyakran javasolják, hogy fehérjében gazdag ételekkel együtt fogyasszuk, így mérsékelhető a vércukorszint hirtelen ingadozása.