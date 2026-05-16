Zöld, sárga vagy barna? Nem mindegy, melyik banánt viszi haza

A banán érettsége meghatározza a benne található tápanyagok arányát: míg az éretlen változatban több a keményítő és kevesebb a cukor, addig az érett banán és különösen a túlérett banán már jóval magasabb cukortartalommal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a banán cukortartalma folyamatosan nő az érés során, miközben a rost mennyisége csökken, így nem mindegy, mikor és milyen célból fogyasztjuk – tájékoztat a Huffpost.

A banán érettsége meghatározza a tápértékét

Melyik banán a legegészségesebb?

A legegészségesebb választás attól függ, mire van szüksége a szervezetnek.

Az éretlen, zöld banán több rezisztens keményítőt tartalmaz, ami támogatja az emésztést és stabilizálja a vércukorszintet. Az érett banán kiegyensúlyozottabb: jó energiaforrás, és magas a vitamin- és ásványianyag-tartalma. A túlérett banán gyors energiát ad, de magas cukortartalma miatt nem mindenki számára ideális. Összességében nincs egyetlen „tökéletes” választás, a cél dönti el, melyik a legjobb.

Mennyi cukor van az érett banánban?

Az érett banán cukortartalma jelentősen magasabb, mint az éretlené. Ahogy a gyümölcs érik, a keményítő egyszerű cukrokká alakul át. Egy közepes érett banánban körülbelül 12–14 gramm természetes cukor található.

A túlérett banánban ez az érték még magasabb lehet. Ezért azoknak, akik figyelnek a vércukorszintjükre, érdemes inkább kevésbé érett banánt választani.

Milyen színű banánt vegyünk a boltban?

A választás attól függ, mikor és mire szeretnénk fogyasztani:

Zöld banán: lassabban emészthető, diétához és vércukorszint-szabályozáshoz ideális.

Sárga, érett banán: azonnali energiaforrás, tökéletes snack vagy edzés előtti étel.

Barna foltos banán: édesebb, sütéshez vagy turmixhoz kiváló.

Ha több napra vásárolunk, érdemes különböző érettségű banánokat választani.

