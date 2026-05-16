Bandaháború Angliában: machetékkel estek neki az autóban ülő férfiaknak

A walsalli bandaháború egyik legsúlyosabb támadásában két jármű nagy sebességgel hajtott bele egy parkoló autóba, elölről és hátulról is beszorítva azt. A bent ülő öt embernek esélye sem volt menekülni, miközben a maszkos banda tagjai körbevették a kocsit – írja a DailyMail.

A bandaháború támadói autóval zárták csapdába riválisaikat, majd machetékkel és fegyverrel estek nekik.

Maszkos banda csapott le a riválisokra a walsalli bandaháborúban

A támadók machetékkel, késekkel, krikettütőkkel és baseballütőkkel kezdték ütni az autót, majd az egyik férfi közvetlen közelről fegyvert fogott a járműre és lövéseket adott le. A felvételeken egy kiáltás is hallható volt, amely alapján a nyomozók szerint a támadás egy drogterületi vita miatti bosszú lehetett.

A rendőrség attól tartott, hogy a fegyveres rajtaütés újabb megtorlásokhoz és kiterjedt drogbandák háborújához vezethet. Az öt áldozat súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett: többeket megvágtak, meglőttek, egyiküket pedig mesterséges kómába kellett helyezni.

A nyomozás során végül kilenc férfit ítéltek el, akik összesen több mint 130 év börtönbüntetést kaptak. A hatóságok telefonos adatokkal, térfigyelő kamerás felvételekkel és tanúvallomásokkal azonosították a támadókat.

Sokkoló felfedezés rázta meg Ecuador partvidékét, ahol brutális kivégzések nyomaira bukkantak. Az ecuadori bandaháború legfrissebb fejleményei szerint nyolc levágott emberi fejet találtak Guayas tartományban egy „lopni tilos” felirat közelében, miközben a szomszédos Manabíban öt fejet kötélre akasztva hagytak egy turisták által látogatott partszakaszon.

Láng és füst csapott fel a forgalmas sétányon, a kirakatok üvege remegett, a járókelők futásnak eredtek. A robbanás percek alatt káoszt hozott a kikötőváros esti forgatagába. A hatóságok azonnal lezárták a környéket, és kitereltek mindenkit az épületekből.