Illegális bánya omlott be, rengeteg a halott

40 perce
Bányabalesetben halt meg 28 ember Angolában. A bányaomlásban négy embert épségben kimentettek.
Bányaomlásban vesztette életét legalább 28 ember Angolában. Az illegális aranybányát hirtelen földcsuszamlás sújtotta, és többen a romok alatt rekedtek – írja a Reuters. 

Bányaomlásban halt meg 28 ember Angolában
Bányaomlásban halt meg 28 ember Angolában
Fotó: Unsplash

Négy embert életben kimentettek. A bányabalesetben 28-an meghaltak. 

Ez volt az országban történt egyik legsúlyosabb bányaomlás. 

Angolában az illegális bányászatot hagyományosan a gyémántiparhoz kötötték. Az ország bányászati diverzifikációs törekvései azonban fellendítették más fémek, például az arany kézműves bányászatát.

Több mint nyolcvan ember halt meg egy bányaomlásban

Súlyos bányaszerencsétlenség rázta meg Kínát, miután hatalmas gázrobbanás történt az ország északi részén fekvő Sanhszi tartomány egyik szénbányájában. A tragédiában legalább 82 bányamunkás életét vesztette, több mint 120 sérültet pedig kórházba szállítottak.

Mindenkit elnyelt a bánya, nők és gyerekek is meghaltak

Több mint kétszáz ember meghalt egy bányabalesetben a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A Rubaya városában található bánya január végén omlott be a heves esőzések miatt. A koltán bányászatában – A koltán egy fémérc, amelyből a nióbiumot és a tantált vonják ki – nők és gyermekek is részt vettek.

 

