A robbanás a Qinyuan megyében található Liushenyu szénbányában következett be, és az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kínai bányászati katasztrófájaként tartják számon. A beszámolók szerint a detonáció után sűrű füst és mérgező gázok lepték el a föld alatti járatokat, ami jelentősen megnehezítette a túlélők kimenekítését. Több munkás eszméletét vesztette, mások súlyos mérgezést szenvedtek - írja a Fox.
Elképesztő bányaomlás Kínában
A mentési munkálatokat az is nehezítette, hogy a bánya üzemeltetője által benyújtott tervrajzok állítólag nem egyeztek meg a helyszín valós szerkezetével, ami komoly akadályt jelentett a mentőcsapatok számára. A hatóságok szerint ez késedelmet okozhatott a beavatkozásban. A vizsgálat során a kínai illetékesek több súlyos biztonsági hiányosságot és szabálytalanságot tártak fel a bányát működtető Shanxi Tongzhou Coal & Coke Group tevékenységében. A részleteket egyelőre nem hozták teljes egészében nyilvánosságra, de a hatóságok szerint komoly mulasztások történhettek. Nem ez volt az első figyelmeztető jel a bánya működésével kapcsolatban.
A kínai Nemzeti Bányabiztonsági Hivatal már korábban magas kockázatúnak minősítette a létesítményt a jelentős gáztartalom miatt, ami különösen veszélyessé teszi a föld alatti kitermelést.
A tragédia nyomán országos szintű biztonsági ellenőrzéseket rendeltek el a kínai széniparban. A fokozott vizsgálatok várhatóan a kitermelésre és az iparág működésére is hatással lehetnek, miközben a kokszolható szén piacán máris áremelkedés tapasztalható a szűkülő kínálat miatt. A katasztrófára Hszi Csin-ping kínai elnök is reagált, aki teljes körű mentési munkát és részletes vizsgálatot sürgetett. A hatóságok jelezték, hogy a felelősök elszámoltatása megkezdődhet, és több, az üzemeltető vállalathoz köthető tisztviselő ellen intézkedés történt.
Kína bányászati ágazata hosszú ideje küzd a munkabiztonsági problémákkal. Bár az elmúlt években több reformot és szigorítást vezettek be, a súlyos balesetek továbbra is rendszeresen előfordulnak. A mostani robbanás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a gyors ipari termelés és az energiaigény kielégítése mellett a munkavédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú kérdés az országban.