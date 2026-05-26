A robbanás a Qinyuan megyében található Liushenyu szénbányában következett be, és az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kínai bányászati katasztrófájaként tartják számon. A beszámolók szerint a detonáció után sűrű füst és mérgező gázok lepték el a föld alatti járatokat, ami jelentősen megnehezítette a túlélők kimenekítését. Több munkás eszméletét vesztette, mások súlyos mérgezést szenvedtek - írja a Fox.

A mentőcsapatok túlélők után kutatnak a bányában - Fotó: ZHANG XIAOYU / XINHUA

Elképesztő bányaomlás Kínában

A mentési munkálatokat az is nehezítette, hogy a bánya üzemeltetője által benyújtott tervrajzok állítólag nem egyeztek meg a helyszín valós szerkezetével, ami komoly akadályt jelentett a mentőcsapatok számára. A hatóságok szerint ez késedelmet okozhatott a beavatkozásban. A vizsgálat során a kínai illetékesek több súlyos biztonsági hiányosságot és szabálytalanságot tártak fel a bányát működtető Shanxi Tongzhou Coal & Coke Group tevékenységében. A részleteket egyelőre nem hozták teljes egészében nyilvánosságra, de a hatóságok szerint komoly mulasztások történhettek. Nem ez volt az első figyelmeztető jel a bánya működésével kapcsolatban.

A kínai Nemzeti Bányabiztonsági Hivatal már korábban magas kockázatúnak minősítette a létesítményt a jelentős gáztartalom miatt, ami különösen veszélyessé teszi a föld alatti kitermelést.

A tragédia nyomán országos szintű biztonsági ellenőrzéseket rendeltek el a kínai széniparban. A fokozott vizsgálatok várhatóan a kitermelésre és az iparág működésére is hatással lehetnek, miközben a kokszolható szén piacán máris áremelkedés tapasztalható a szűkülő kínálat miatt. A katasztrófára Hszi Csin-ping kínai elnök is reagált, aki teljes körű mentési munkát és részletes vizsgálatot sürgetett. A hatóságok jelezték, hogy a felelősök elszámoltatása megkezdődhet, és több, az üzemeltető vállalathoz köthető tisztviselő ellen intézkedés történt.

At least 4 dead and 90 workers still trapped underground after dangerous carbon monoxide levels spiked at the Liusheyu coal mine in Shanxi province.



247 workers were underground and only 157 rescued so far. Rescue efforts continue.



— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2026

Kína bányászati ágazata hosszú ideje küzd a munkabiztonsági problémákkal. Bár az elmúlt években több reformot és szigorítást vezettek be, a súlyos balesetek továbbra is rendszeresen előfordulnak. A mostani robbanás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a gyors ipari termelés és az energiaigény kielégítése mellett a munkavédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú kérdés az országban.