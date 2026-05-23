Legalább 82 ember meghalt a bányarobbanásban, emberek rekedtek a mélyben

A bányarobbanás péntek este történt az észak-kínai Sanhszi (Shanxi) tartományban, Csangcsi város Liushenyu szénbányájában. A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua beszámolója szerint a robbanás idején összesen 247 munkás tartózkodott a föld alatt. Közülük 201 embert sikerült biztonságban a felszínre hozni – számolt be a Mirror.

Mentőcsapatok a bányarobbanás helyszínén

Fotó: CNS / CNS

Még mindig keresik a túlélőket a pusztító bányarobbanás után

A hatóságok közlése szerint a robbanás pontos oka egyelőre nem ismert, azonban a korábbi jelentések arra utalnak, hogy a bányában a szén-monoxid-szint veszélyesen magasra emelkedett. A szén-monoxid rendkívül mérgező, színtelen és szagtalan gáz, amely zárt térben különösen komoly veszélyt jelent.

Hszi Csin-ping kínai elnök utasította a mentésben részt vevő egységeket, hogy minden lehetséges eszközzel folytassák a túlélők felkutatását. Az államfő egyúttal hangsúlyozta, hogy a tragédia felelőseit meg kell találni, és felelősségre kell vonni.

„Minden régiónak és hatóságnak le kell vonnia a tanulságokat, fokoznia kell a munkahelyi biztonságot, valamint fel kell tárnia és meg kell szüntetnie a hasonló kockázatokat” – idézte az elnököt a kínai állami média.

Sanhszi tartomány Kína legfontosabb széntermelő régiója. Az ország teljes szénkitermelésének közel egyharmada innen származik, tavaly mintegy 1,3 milliárd tonna szenet hoztak felszínre a tartomány bányáiból.

Bár az elmúlt évtizedekben jelentősen javultak a munkavédelmi előírások a kínai bányászatban, a halálos kimenetelű balesetek továbbra sem számítanak ritkaságnak. A szakértők szerint sok helyen még mindig hiányos a biztonsági szabályok betartása, ami rendszeresen vezet súlyos tragédiákhoz.

Súlyos tragédia rázta meg Közép-Afrikát: legalább 200 ember meghalt, amikor beomlott egy koltánbánya a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén.

Az 1956. november 1-jén bekövetkezett springhilli bányakatasztrófa Kanada egyik legmegrázóbb ipari tragédiája maradt. A Cumberland 4-es számú bánya már évtizedek óta működött, és senki sem sejtette, milyen bányakatasztrófa közeleg.