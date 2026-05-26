Drámai versenyfutás az idővel: hét ember rekedt egy elárasztott barlangban – videó

Versenyt futnak az idővel a mentőcsapatok, hogy kiszabadítsák azt a hét embert, akik áradás miatt egy barlangban rekedtek közel egy héttel ezelőtt Laoszban – írja a BBC.

Hét ember rekedt egy laoszi barlangban, a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel

Fotó: X

A Xaysomboun központi tartományból származó falusi csoport hét tagja május 20-án aranyat keresve ment be a barlangba, azonban kijutni már nem tudtak, mert a heves esőzés földcsuszamlást okozott, amely elzárta a barlang bejáratát.

A barlangi mentők szűk, szinte teljesen elárasztott járatokon keresztül próbálnak bejutnia barlangba, hogy kiszabadítsák a bent rekedt embereket.

Az omlás után egy embernek sikerült épségben kijutnia a barlangból, ő értesítette a hatóságokat, hogy 7 ember bent rekedt.

Barlangi mentőakció: kiszivattyúzzák a vizet

Hétfőn sikerült eltávolítaniuk néhány sziklát a barlang bejáratánál, és felmérni a mélyebb részeit, de a vízszint tovább emelkedett, ami megakadályozta őket abban, hogy tovább haladjanak. A mentők jelenleg azon dolgoznak, hogy kiszivattyúzzák a vizet a barlangból.

Eddig nem észleltek életjeleket, de Kengkard Bongkawong, a thaiföldi Metta Tham Rescue mentőcsoport tagja úgy véli, hogy közelednek ahhoz a ponthoz, ahol szerintük az emberek rekedtek, és becslése szerint „kevesebb mint 20 méterre” vannak tőlük.

Thai Rescue Teams Struggle to Reach Seven Trapped in Flooded Laos Cave as Rain Hampers Mission



A Thai volunteer rescue team provided an update from the second day of a mission to help seven villagers trapped inside a flooded cave in Laos’ Xaisomboun province after heavy rain… pic.twitter.com/FSejEFj407 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 25, 2026

