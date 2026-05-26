Drámai versenyfutás az idővel: hét ember rekedt egy elárasztott barlangban – videó

Földcsuszamlás zárt el egy barlangot Laoszban. A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel, hogy kimentsék azt a hét embert, aki közel egy hete rekedt a barlangban.
Versenyt futnak az idővel a mentőcsapatok, hogy kiszabadítsák azt a hét embert, akik áradás miatt egy barlangban rekedtek közel egy héttel ezelőtt Laoszban – írja a BBC. 

Hét ember rekedt egy laoszi barlangban, a mentőcsapatok versenyt futnak az idővel
A Xaysomboun központi tartományból származó falusi csoport hét tagja május 20-án aranyat keresve ment be a barlangba, azonban kijutni már nem tudtak, mert a heves esőzés földcsuszamlást okozott, amely elzárta a barlang bejáratát. 

A barlangi mentők szűk, szinte teljesen elárasztott járatokon keresztül próbálnak bejutnia barlangba, hogy kiszabadítsák a bent rekedt embereket. 

Az omlás után egy embernek sikerült épségben kijutnia a barlangból, ő értesítette a hatóságokat, hogy 7 ember bent rekedt. 

Barlangi mentőakció: kiszivattyúzzák a vizet 

Hétfőn sikerült eltávolítaniuk néhány sziklát a barlang bejáratánál, és felmérni a mélyebb részeit, de a vízszint tovább emelkedett, ami megakadályozta őket abban, hogy tovább haladjanak. A mentők jelenleg azon dolgoznak, hogy kiszivattyúzzák a vizet a barlangból. 

Eddig nem észleltek életjeleket, de Kengkard Bongkawong, a thaiföldi Metta Tham Rescue mentőcsoport tagja úgy véli, hogy közelednek ahhoz a ponthoz, ahol szerintük az emberek rekedtek, és becslése szerint „kevesebb mint 20 méterre” vannak tőlük.  

