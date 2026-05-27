Valóságos csoda! Élve találták meg a barlangban rekedt embereket – videó

Öt embert életben mentettek ki egy laoszi barlangból, miután a földcsuszamlás elzárta a csoport elől a kijáratot. A mentőcsapat két embert még keres – írja a DailyMail.

A Xaisomboun tartománybeli barlangban dolgozó mentőalakulat tagjai láthatók. A laoszi és thaiföldi mentők közlése szerint május 27-én élve találták meg azt a hét ember közül ötöt, akik egy héten át rekedtek egy elárasztott barlangban Laoszban. Fotó: HANDOUT / Metta Tham Rescue Kalasin

Ahogy arról az Origo már beszámolt, a Xaysomboun központi tartományból származó falusi csoport hét tagja május 19-én aranyat keresve ment be a barlangba, azonban kijutni már nem tudtak, mert a heves esőzés földcsuszamlást okozott, amely elzárta a barlang bejáratát. Az omlás után egy embernek sikerült épségben kijutnia a barlangból, ő értesítette a hatóságokat, hogy 7 ember bent rekedt.

A mentőcsapatok az idővel versenyt futva próbáltak közelebb jutni a bajba jutottakhoz, miközben folyamatosan szivattyúzták a vizet a barlangból.

Öt embert találtunk meg élve, mindannyian jól vannak. Még két embert keresünk

– közölte a Rescue Volunteer for People mentőcsoport.

A megható mentésről készült felvételen látszik, ahogy a barlangi kutatók megtalálják a csapat öt tagját, akik sziklákon kerestek menedéket a víz ellen.

A helyszínen thaiföldi és kínai mentőcsapatok is segítettek, de várhatóan finn búvárcsapatok is csatlakoznak a mentési akcióhoz.

A tapasztalt víz alatti mentők, Mikko Paasi és Norrased Palasing, akik részt vettek a 2018-as észak-thaiföldi Tham Luang-barlangi mentésben, hétfőn érkeztek a helyszínre, hogy segítsék a mentési műveletet.

„A tegnapi napot a biztonsági előírások szigorításával töltöttük: megépítettük a bevezető utat, felszereltük a légáramlást és a vízszivattyúkat, sőt még Wi-Fi-kábelt is vezettünk a merülés kezdőpontjául szolgáló végkamrába.

Még mindig reménykedünk abban, hogy élve találjuk meg a bányászokat, mivel olyan ellátmánnyal léptek be a bányába, amellyel több napig is el tudnak látni magukat a föld alatt”

– mondta Mikko Paasi.

