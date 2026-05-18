Titokzatos barlang nyelte el az olasz búvárokat a Maldív-szigeteken – megtalálták a holttesteket

A tragédia a Maldív-szigetekhez tartozó Vaavu-atollnál történt. Az olasz búvárcsoport egy víz alatti barlangot akart felfedezni körülbelül 50 méteres mélységben – jóval mélyebben annál, mint amit a helyi szabályok engednek. A Maldív-szigeteken a hobbi búvárkodás hivatalos mélységhatára 30 méter, az olasz csoport azonban ezt jelentősen túllépte. A búvárok csütörtökön tűntek el, és napokig semmi nyomuk nem volt, számolt be a Sky News.

Egy víz alatti barlangban találták meg a néhány napja eltűnt olasz búvárok holttestét – Fotó: pexels.com / illusztráció

A keresést eleinte félbe kellett szakítani, miután a mentőakcióban részt vevő Mohamed Mahudhee katonai búvár életét vesztette. A férfi dekompressziós betegség miatt halt meg, miután kórházba szállították a fővárosba. A Maldív-szigetek elnöke, Mohamed Muizzu is részt vett a búvár katonai tiszteletadással tartott temetésén.

A búvároktató holttestét a barlang bejáratánál találták meg

Az áldozatok között ismert tudósok és tapasztalt búvárok is voltak. A halottak:

Monica Montefalcone ökológus professzor

lánya, Giorgia Sommacal

Federico Gualtieri tengerbiológus

Muriel Oddenino kutató

Gianluca Benedetti búvároktató

Benedetti holttestét már csütörtökön megtalálták a barlang bejáratának közelében, a többieket csak később sikerült lokalizálni.

Vihar és rejtély nehezítette a mentést

A mentőcsapatok munkáját a rossz időjárás és az erős hullámzás is nehezítette. A hatóságok egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt odalent a sötét mélyben. Közben az olasz búvártúrát szervező cég ügyvédje azt állította: nem engedélyezték, és nem is tudtak a veszélyesen mély merülésről.

A tragédia megrázta Olaszországot és a Maldív-szigeteket is.

