Túl merész ruhát választott az új Baywatch bombázója – csipkés fehérneműje is kivillant

A Baywatch új feldolgozásának bemutatójára a 2026-os FOX Upfronts eseményen került sor New Yorkban. A 29 éves Brooks Nader egy piros miniruhában érkezett volna a vörös szőnyegre, ám percekkel a kezdés előtt a ruha hátul szétszakadt, így láthatóvá vált a fehér, csipkés alsóneműje is – írja a Fox News.

A modell Instagram-sztorijában osztott meg képeket a kellemetlen helyzetről. Egyik fotóján a ruha teljesen felszakadt hátul, egy másikon pedig az látható, ahogy többen próbálják gyorsan visszavarrni az outfitet a premier előtt. Brooks Nader végül mégis megjelent a vörös szőnyegen, ahol a Baywatch ikonikus piros színvilágát idéző ruhában pózolt a fotósoknak. A modell az új sorozatban Selene karakterét alakítja, aki a Zuma Beach vízimentőcsapatának egyik kapitánya lesz.

A reboot szereplőválogatása már korábban is komoly vitákat váltott ki a közösségi médiában. Többen bírálták a produkciót amiatt, hogy több influenszer is szerepet kapott benne. Brooks Nader szerint azonban ma már természetes, hogy valaki egyszerre lehet influenszer és színész is. A modell úgy fogalmazott: a közösségi média új lehetőségeket adott a szereplőknek arra, hogy saját közönséget építsenek.

Az új Baywatch-sorozatban Nader mellett olyan ismert influenszerek is feltűnnek majd, mint Noah Beck és Livvy Dunne.