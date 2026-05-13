Túl merész ruhát választott az új Baywatch bombázója – csipkés fehérneműje is kivillant

Néhány perccel a vörös szőnyeges bevonulás előtt váratlan baki történt az új sorozat egyik szereplőjével. A Baywatch rebootját népszerűsítő eseményen Brooks Nader ruhája hátul teljesen felszakadt, amit a modell az Instagramon is megmutatott követőinek.
A Baywatch új feldolgozásának bemutatójára a 2026-os FOX Upfronts eseményen került sor New Yorkban. A 29 éves Brooks Nader egy piros miniruhában érkezett volna a vörös szőnyegre, ám percekkel a kezdés előtt a ruha hátul szétszakadt, így láthatóvá vált a fehér, csipkés alsóneműje is – írja a Fox News.

Brooks Nader piros ruhában érkezett a Baywatch bemutatójára New Yorkban
Fotó: EDITORIAL WIRE / NurPhoto

A modell Instagram-sztorijában osztott meg képeket a kellemetlen helyzetről. Egyik fotóján a ruha teljesen felszakadt hátul, egy másikon pedig az látható, ahogy többen próbálják gyorsan visszavarrni az outfitet a premier előtt. Brooks Nader végül mégis megjelent a vörös szőnyegen, ahol a Baywatch ikonikus piros színvilágát idéző ruhában pózolt a fotósoknak. A modell az új sorozatban Selene karakterét alakítja, aki a Zuma Beach vízimentőcsapatának egyik kapitánya lesz.

Brooks Nader az Instagramon mutatta meg a kellemetlen ruhabalesetet
Fotó: Instagram/brooksnader

A Baywatch reboot szereplői miatt is vita alakult ki

A reboot szereplőválogatása már korábban is komoly vitákat váltott ki a közösségi médiában. Többen bírálták a produkciót amiatt, hogy több influenszer is szerepet kapott benne. Brooks Nader szerint azonban ma már természetes, hogy valaki egyszerre lehet influenszer és színész is. A modell úgy fogalmazott: a közösségi média új lehetőségeket adott a szereplőknek arra, hogy saját közönséget építsenek.

Az új Baywatch-sorozatban Nader mellett olyan ismert influenszerek is feltűnnek majd, mint Noah Beck és Livvy Dunne.

Egy ikonikus szerep újragondolása mindig nagy figyelmet kap, különösen akkor, ha egy legendás karakterről van szó. Brooks Nader most egy olyan lehetőséget kapott, amely alapjaiban formálhatja át a karrierjét, miközben komoly kihívásokkal is szembe kell néznie.

Új lendületet kap a legendás produkció, és az első forgatási képek alapján a készítők nem aprózzák el a látványt. A Baywatch már most komoly figyelmet keltett, különösen a frissen bejelentett szereplők miatt.

 

 

