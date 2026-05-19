Élő békát talált a bolti salátában egy ausztrál férfi

Rhys Smoker éppen steaket és salátát készített lakótársainak, amikor észrevette, hogy valami mozog a lezárt műanyag csomagolásban. Közelebbről megnézve kiderült: egy apró béka bújt meg a salátalevelek között - írja az AP News.

A békamentés végül sikeresen záródott

Béka a salátában

Lakótársai először tréfának hitték a dolgot. Elmondásuk szerint azt gondolták, Smoker csak megpróbálja „átverni” őket, ezért nem vették komolyan a bejelentést. Csak akkor hitték el a történetet, amikor a férfi bevitte a nappaliba a zacskót, benne az élő állattal. A társaság végül humorosan kezelte a szokatlan helyzetet: a békát Gregnek nevezték el, majd a ház közelében található tóhoz vitték, ahol szabadon engedték. A búcsúztatás sem maradt el – állítólag a Crazy Frog című ismert zenét is lejátszották neki.

A salátát az ausztrál Woolworths áruházlánc egyik helyi üzletében vásárolták még aznap, amikor a békát felfedezték.

A vállalat közleményben reagált az esetre, hangsúlyozva, hogy elszigetelt incidensről van szó, és nem érkezett más hasonló panasz. A cég azt is jelezte, hogy vizsgálatot indított beszállítóival együtt annak érdekében, hogy kiderítsék, miként kerülhetett az állat a csomagolt salátába. A szupermarket végül bocsánatot kért a vásárlóktól, és egy új zacskó salátát ajánlott fel kárpótlásként.

Nem ez az első furcsa eset ausztrál üzletekben. Korábban már találtak pitont egy szupermarket polcán Sydney-ben, valamint egy mérges kígyót is egy előre csomagolt salátában. Az ilyen történetek ugyan ritkák, mégis jól mutatják, hogy a friss termékek csomagolása során időnként váratlan „utasok” is bekerülhetnek az áruk közé. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy több millió éve rejtőzött ez a miniatűr béka a kutatók elől.