Bella Hadid

A nap cicije: áttetsző felsőben mutogatta mellbimbóját Bella Hadid

Az amerikai szupermodell ismét minden tekintetet magára vonzott a cannes-i filmfesztivál idején. Bella Hadid hétfőn egy teljesen áttetsző felsőben jelent meg a Hotel Martinez előtt, ahol rajongók is várták.
A modell 2026. május 18-án, hétfőn, a dél-franciaországi Cannes-ban tűnt fel a Hotel Martinez környékén, a filmfesztivál forgatagában. Bella Hadid merész, fehér, áttetsző felsőt és melltartót viselt, amelyet bézs nadrággal, leopárdmintás Jimmy Choo magassarkúval és barna kézitáskával egészített ki.

Bella Hadid, amerikai modell 
Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Bella Hadid áttetsző szettje vitte a show-t

A szupermodell megjelenése egyszerre volt elegáns és provokatív: a fodros gallérú, csillogó részletekkel díszített felső látni engedte kidolgozott alakját. Haját letisztult kontyba fogta, napszemüveget, arany nyakláncot és apró karika fülbevalót viselt.

A kiegészítők között külön figyelmet kapott a táskáján lógó Book of Answers, amely egy misztikus, igen-nem kérdésekre épülő könyv, és az utóbbi időben a TikTokon is újra népszerű lett.

Jachtozás, bikini és vörös szőnyeg

Bella Hadid a hétvégén egy luxusjachton is pihent a Francia Riviérán, ahol rózsaszín bikiniben élvezte a napsütést barátnői társaságában. 

Az esti vörös szőnyegen már családi kísérettel jelent meg: 

testvére, Anwar Hadid volt a partnere. 

Bella egy egyedi, fehér Prada ruhát viselt Chopard ékszerekkel, míg Anwar klasszikus szmokingban kísérte.

Anwar Hadid és Bella Hadid
Anwar Hadid és Bella Hadid amerikai modellek érkeznek a "Garance" (Egy másik nap) című film vetítésére a 79. cannes-i filmfesztiválon, Cannes-ban, Dél-Franciaországban, 2026. május 17-én.
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Bella Hadid számára ez a megjelenés azért is figyelemre méltó, mert korábban egészségügyi problémái miatt visszavonult egy időre. Most azonban újra magabiztosan tért vissza a cannes-i reflektorfénybe – számolt be a Daily Mail.

