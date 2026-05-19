A nap cicije: áttetsző felsőben mutogatta mellbimbóját Bella Hadid

A modell 2026. május 18-án, hétfőn, a dél-franciaországi Cannes-ban tűnt fel a Hotel Martinez környékén, a filmfesztivál forgatagában. Bella Hadid merész, fehér, áttetsző felsőt és melltartót viselt, amelyet bézs nadrággal, leopárdmintás Jimmy Choo magassarkúval és barna kézitáskával egészített ki.
Bella Hadid áttetsző szettje vitte a show-t
A szupermodell megjelenése egyszerre volt elegáns és provokatív: a fodros gallérú, csillogó részletekkel díszített felső látni engedte kidolgozott alakját. Haját letisztult kontyba fogta, napszemüveget, arany nyakláncot és apró karika fülbevalót viselt.
A kiegészítők között külön figyelmet kapott a táskáján lógó Book of Answers, amely egy misztikus, igen-nem kérdésekre épülő könyv, és az utóbbi időben a TikTokon is újra népszerű lett.
Jachtozás, bikini és vörös szőnyeg
Bella Hadid a hétvégén egy luxusjachton is pihent a Francia Riviérán, ahol rózsaszín bikiniben élvezte a napsütést barátnői társaságában.
Az esti vörös szőnyegen már családi kísérettel jelent meg:
testvére, Anwar Hadid volt a partnere.
Bella egy egyedi, fehér Prada ruhát viselt Chopard ékszerekkel, míg Anwar klasszikus szmokingban kísérte.
Bella Hadid számára ez a megjelenés azért is figyelemre méltó, mert korábban egészségügyi problémái miatt visszavonult egy időre. Most azonban újra magabiztosan tért vissza a cannes-i reflektorfénybe – számolt be a Daily Mail.
