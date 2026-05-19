A nap cicije: áttetsző felsőben mutogatta mellbimbóját Bella Hadid

A modell 2026. május 18-án, hétfőn, a dél-franciaországi Cannes-ban tűnt fel a Hotel Martinez környékén, a filmfesztivál forgatagában. Bella Hadid merész, fehér, áttetsző felsőt és melltartót viselt, amelyet bézs nadrággal, leopárdmintás Jimmy Choo magassarkúval és barna kézitáskával egészített ki.

Bella Hadid, amerikai modell

Bella Hadid áttetsző szettje vitte a show-t

A szupermodell megjelenése egyszerre volt elegáns és provokatív: a fodros gallérú, csillogó részletekkel díszített felső látni engedte kidolgozott alakját. Haját letisztult kontyba fogta, napszemüveget, arany nyakláncot és apró karika fülbevalót viselt.

A kiegészítők között külön figyelmet kapott a táskáján lógó Book of Answers, amely egy misztikus, igen-nem kérdésekre épülő könyv, és az utóbbi időben a TikTokon is újra népszerű lett.

Jachtozás, bikini és vörös szőnyeg

Bella Hadid a hétvégén egy luxusjachton is pihent a Francia Riviérán, ahol rózsaszín bikiniben élvezte a napsütést barátnői társaságában.

Az esti vörös szőnyegen már családi kísérettel jelent meg:

testvére, Anwar Hadid volt a partnere.

Bella egy egyedi, fehér Prada ruhát viselt Chopard ékszerekkel, míg Anwar klasszikus szmokingban kísérte.

Anwar Hadid és Bella Hadid amerikai modellek érkeznek a "Garance" (Egy másik nap) című film vetítésére a 79. cannes-i filmfesztiválon, Cannes-ban, Dél-Franciaországban, 2026. május 17-én.

Bella Hadid számára ez a megjelenés azért is figyelemre méltó, mert korábban egészségügyi problémái miatt visszavonult egy időre. Most azonban újra magabiztosan tért vissza a cannes-i reflektorfénybe – számolt be a Daily Mail.