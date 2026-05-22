Cannes új királynője? – Bella Hadid szexi fürdőruhában lopta el a show-t

Cannes-ban, 2026 májusában Bella Hadid egy ritka szabad délutánt használt ki a filmfesztivál eseményei között. A 29 éves modell a Francia Riviérán, egy luxusjacht fedélzetén pihent, miután több vörös szőnyeges megjelenésével is ellopta a show-t.

Bella Hadid

Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto / AFP

Bella Hadid ismét minden tekintetet magára vont

A szupermodell korábban a La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer vetítésén jelent meg egy különleges, elefántcsontszínű Schiaparelli-ruhában. A látványos darab Jane Birkin 1969-es ikonikus megjelenését idézte meg, és a beszámolók szerint több mint 22 ezer órányi hímzési munkával készült – számolt be a Daily Mail.

Bella Hadid elefántcsontszínű Schiaparelli-ruhában

Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto / AFP

A vörös szőnyeg után Hadid lazább oldalát is megmutatta: napszemüvegben, feltűnő fürdőruhában élvezte a tengerparti panorámát. Bella Hadid cannes-i jelenléte azért is keltett nagy figyelmet, mert bár nem versenyfilmhez kötődve érkezett, mégis napok óta róla szólnak a divatrovatok.