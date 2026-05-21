Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, mit csinált Varga Judit! Ezt a fotót mindenkinek látnia kell!

Olvasta?

Megtámadták XIV. Leó pápát – képek

Bella Hadid

Bella Hadid szexi fürdőruhában hajtott végre életveszélyes mutatványt – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia Riviérán ismét reflektorfénybe került a szupermodell. Bella Hadid néhány órával a cannes-i vörös szőnyeges megjelenése előtt egy veszélyesnek tűnő ugrással döbbentette meg a körülötte tartózkodókat egy luxusjachton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bella Hadidszexifrancia riviéra

Bella Hadid a Seven Sins nevű, háromszintes luxusjachton tartózkodott szerdán, ahol egy bordó, kivágásokkal díszített egyrészes fürdőruhában napozott. A szupermodell később felmászott a jacht felső szintjének üvegkorlátjára, majd onnan a tengerbe ugrott. A fedélzet nagyjából 15 méter magasan lehetett a vízfelszín felett, így a jelenet több vendéget is megdöbbentett - számolt be róla a Daily Mail.

Bella Hadid a De Gaulle című film premierjén a cannes-i vörös szőnyegen US model Bella Hadid arrives for the screening of the film "La Bataille de Gaulle : L'age de fer" (De Gaulle: Tilting Iron) at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 20, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
Bella Hadid a De Gaulle című film premierjén a cannes-i vörös szőnyegen
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A szemtanúk szerint Bella Hadid barátai hitetlenkedve figyelték a mutatványt, egyikük pedig telefonjával videóra is vette az ugrást. A modell azonban sértetlenül úszott tovább a vízben, és láthatóan élvezte a kikapcsolódást a francia partoknál.

@hadidszz Bella Hadid at Seven Sins yacht recently #bellahadid #viral #fyp ♬ som original - Star✨

Áttetsző felsőben mutogatta mellbimbóját Bella Hadid Cannes-ban

A modell az elmúlt napokban többször is feltűnt a Cannes-i Filmfesztivál eseményein. A Garance premierjén egy fehér, gyöngyökkel díszített ruhában jelent meg, míg a Chopard Miracle Gala vendégeként aranyszínű estélyiben vonult végig a vörös szőnyegen.

A rendezvényeken édesanyja, Yolanda Hadid is elkísérte. A Hadid család neve évek óta meghatározó a divatvilágban, hiszen Bella testvérei, Gigi Hadid és Anwar Hadid szintén ismert modellek.

Bella Hadid mellei kis híján kibuggyantak falatnyi csipketopjából

Los Angelesben tűnt fel a szexi szupermodell. Bella Hadid merész szettben lépett a vörös szőnyegre a REVOLVE bemutatóján.

@empress_model my angel #bellahadid #cannes2026 ♬ Oh My Angel - Bertha Tillman

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!