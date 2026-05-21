Bella Hadid szexi fürdőruhában hajtott végre életveszélyes mutatványt – videó

Bella Hadid a Seven Sins nevű, háromszintes luxusjachton tartózkodott szerdán, ahol egy bordó, kivágásokkal díszített egyrészes fürdőruhában napozott. A szupermodell később felmászott a jacht felső szintjének üvegkorlátjára, majd onnan a tengerbe ugrott. A fedélzet nagyjából 15 méter magasan lehetett a vízfelszín felett, így a jelenet több vendéget is megdöbbentett - számolt be róla a Daily Mail.

Bella Hadid a De Gaulle című film premierjén a cannes-i vörös szőnyegen

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A szemtanúk szerint Bella Hadid barátai hitetlenkedve figyelték a mutatványt, egyikük pedig telefonjával videóra is vette az ugrást. A modell azonban sértetlenül úszott tovább a vízben, és láthatóan élvezte a kikapcsolódást a francia partoknál.

A modell az elmúlt napokban többször is feltűnt a Cannes-i Filmfesztivál eseményein. A Garance premierjén egy fehér, gyöngyökkel díszített ruhában jelent meg, míg a Chopard Miracle Gala vendégeként aranyszínű estélyiben vonult végig a vörös szőnyegen.

A rendezvényeken édesanyja, Yolanda Hadid is elkísérte. A Hadid család neve évek óta meghatározó a divatvilágban, hiszen Bella testvérei, Gigi Hadid és Anwar Hadid szintén ismert modellek.

