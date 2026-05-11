Egy osztrák lap sem hagyta szó nélkül Magyar Péter botrányos kijelentését

Választási törvényt módosít a Tisza Párt

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch összeszólalkozott egy biciklissel

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Komoly szóváltásba keveredett egy ismert színész Londonban. Benedict Cumberbatch akkor került közúti vitába, amikor egy férfi azzal vádolta, hogy áthajtott a piros lámpán. A világsztárról videó is készült, amint leszáll a biciklijéről, majd odamegy a dühös kerékpároshoz.
A híres színész, Benedict Cumberbatch Londonban keveredett közúti vitába egy másik kerékpárossal. A sztárt azzal vádolták meg, hogy áthajtott a piros lámpán, az esetről pedig videó is készült – számolt be a Page Six.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 19: Benedict Cumberbatch attends a "The Thing With Feathers" New York screening at The Crosby Hotel on November 19, 2025 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Benedict Cumberbatch Fotó: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Biciklissel veszekedett Benedict Cumberbatch

Heves közúti vitába keveredett Benedict Cumberbatch Londonban, miután egy másik kerékpáros azzal vádolta meg, hogy áthajtott a piros lámpán. A Doctor Strange és a Sherlock sztárjáról videó is készült, amint leszáll a biciklijéről, majd odamegy a dühös férfihoz.

A másik bringás azt állította, hogy végig Cumberbatch mögött haladt, és látta, ahogy a színész többször is megszegte a közlekedési szabályokat.

Cumberbatch erre azzal válaszolt, hogy a férfi szóban bántalmazta őt, később pedig állítólag elismerte, hogy egyszer valóban áthaladt a piroson, de tagadta, hogy ez többször megtörtént volna.

Egy szemtanú elmondása szerint a vita körülbelül tíz percig tartott, és olyan feszült volt, hogy szinte megrendezett jelenetnek tűnt. A szemtanú arról is beszélt, hogy a két férfi többször egymásnak feszült, miközben elállták az utat, ezért mások nem tudtak rendesen továbbhaladni.

Az alábbi videón megtekintheti a színész és a másik biciklis közötti vitát:

A beszámoló szerint a dühös kerékpáros követte Cumberbatchet, amíg a színész meg nem állt. A vita után Cumberbatch már nyugodtabban viselkedett, és udvariasan közös fotókat készített az arra járó fiatal rajongókkal.

Gyerekek előtt verekedett a népszerű filmsztár

Alan Ritchson, a Reacher című sorozat sztárja és főszereplője utcai dulakodásba keveredett szomszédjával egy hangos motor miatt. A videón az látható, hogy a színész többször is megüti szomszédját, miközben a jelenetet gyerekek is végignézik az utcáról. Taylor később sérüléseiről is mutatott fotót a lapnak.

Kiefer Sutherland ököllel ütötte és fojtogatta az Uber-sofőrt

Egy Uber-sofőr szerint Kiefer Sutherland többször megütötte, majd megpróbálta megfojtani, miután heves szóváltás alakult ki közöttük Los Angelesben.

 

