Kórházba szállították Benjamin Netanjahut

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt hétfő este a Hadassah Ein Kerem Orvosi Központba szállították – írja a timesofisrael.com.

A miniszterelnöki hivatal sajtóközleményében azt írták, hogy a 76 éves miniszterelnök fogászati beavatkozáson vesz részt, további információt nem közöltek. A hivatal azután adta ki a közleményt, miután több helyi lap is beszámolt arról, hogy kórházba szállították Netanjahut, de azt nem tudni, miért.

A múlt hónapban Benjamin Netanjahu elárulta, hogy nemrég sugárkezelésen esett át a Hadassah kórházban prosztatarák miatt, de nem tájékoztatta erről a nyilvánosságot, azzal az indokkal, hogy Irán a közelmúltbeli háború közepette felhasználta volna az információt Izrael elleni propaganda terjesztésére.

Netanjahu 2023 júliusában pacemakert kapott, 2024 márciusában pedig sérvműtéten esett át.

Rákot diagnosztizáltak Benjamin Netanjahunál

Ahogy arról az Origo áprilisban beszámolt, az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu elárulta, hogy másfél évvel ezelőtt korai stádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak nála, amelyet sikeresen eltávolítottak. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kiváló fizikai állapotban van. Netanjahu közlése szerint a daganat „egy centiméternél kisebb elváltozás” volt, amelyet időben észleltek és kezeltek.



