Meghökkentő akció – táncosnőnek öltözött rendőrök csaptak le a drogdílerre

Thaiföld keleti részén, Tha Luang térségében hajtották végre azt a különös rendőri akciót, amely az interneten is nagy figyelmet kapott. A hatóságok szerint a rendőrök női tánccsoportnak álcázva jelentek meg egy utcai fesztiválon, hogy meglepjék a Mekha Fa-wap-wap nevű férfit, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítottak – írja a New York Post.

Beöltözött rendőrök akcióztak egy utcai fesztiválon Thaiföldön

Beöltözött rendőrök csaptak le a drogdílerre

A rendőrök csillogó ruhákban, táncosnak álcázva közelítették meg a férfit, hogy ne keltsenek gyanút. A szokatlan módszer végül bevált:

a gyanúsítottat elfogták, az akció után pedig a rendőrök közös fotót is megosztottak.

A hatóságok közlése szerint a férfinél 53 metamfetamin-tablettát, több mint 200, drog tárolására alkalmas műanyag zacskót és egy mobiltelefont találtak.

Nem csak drog miatt kerülhet bajba

A gyanúsított ellen első kategóriába tartozó kábítószer eladásra szánt birtoklása miatt indulhat eljárás. Emellett azzal is vádolják, hogy engedély nélküli nyerőgépet működtetett. A férfi jelenleg őrizetben van, és további jogi eljárás vár rá.

Nem ez volt az első furcsa álca

A thai rendőrök korábban is vetettek már be meghökkentő módszereket. Bangkokban például oroszlántáncos csoportnak öltözve fogtak el egy visszaeső bűnelkövetőt a holdújévi ünnepségek idején.

A mostani ügy azonban különösen nagy visszhangot kapott, mert a táncosnőnek öltözött rendőrök képe gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában.