Erre senki nem számított, megnyílt az aszfalt az autó alatt

A rendőrség tájékoztatása szerint a több méter széles és mély gödör a Long Island Expressway nyugati irányú szakaszán, Melville közelében alakult ki csütörtök délután. Az egyik autó részben belecsúszott a beszakadt úttestbe, azonban a jármű végül nem zuhant teljesen a mélyedésbe - tájékoztat a New York Post.

A beszakadt út csaknem teljesen elnyelte az autót az amerikai autópályán - Fotó: WKYCChannel3/Youtube

A helyszínen készült felvételeken látható, hogy az autó első része szinte teljesen eltűnt a gödörben. A sofőr sérülés nélkül megúszta az esetet, más járművek sem érintettek a balesetben.

Beszakadt út miatt bénult meg a forgalom

A hatóságok azonnal lezárták az autópálya két sávját a délutáni csúcsforgalom előtt. A közlekedési minisztérium közlése szerint a javítási munkálatok várhatóan legalább egy napig tartanak, ezért az autósokat alternatív útvonalak használatára kérték.

A szakemberek sürgősségi útjavítási munkákat kezdtek meg annak érdekében, hogy a forgalmat a lehető leghamarabb és biztonságosan helyreállítsák.

