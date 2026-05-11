Ne hagyja ki reggel! Öt perc, ami 50 betegséget is megelőzhet

A megfelelő szájhigiénia nemcsak a fogak és az íny állapotát javítja, hanem az egész szervezet működésére hatással lehet. A rendszeres fogmosás és a fogselyem használata csökkenti a gyulladásokat, amelyek számos krónikus betegség kialakulásában szerepet játszanak - tájékoztat a Bild.
Milyen betegségek kockázatát csökkentheti a fogselyem használata?
A fogselyem rendszeres használata több területen is védelmet nyújthat. A kutatások alapján az alábbi problémák kockázata csökkenhet:
- szív- és érrendszeri betegségek;
- cukorbetegség szövődményei;
- ínygyulladás és fogágybetegség;
- krónikus gyulladásos állapotok;
- demencia kialakulásának kockázata;
- reumás ízületi gyulladás;
- bélrendszeri gyulladásos betegségek.
A szakértők szerint a fogselyem eltávolítja azokat a lerakódásokat, amelyeket a fogkefe nem ér el, így csökkenti a szervezetben kialakuló gyulladások esélyét.
Miért fontos a fogközök tisztítása?
A fogközök tisztítása kulcsfontosságú része a napi szájápolásnak. Ezeken a nehezen hozzáférhető területeken könnyen felhalmozódnak a baktériumok, amelyek ínygyulladást okozhatnak. Ha a gyulladás tartóssá válik, az nemcsak helyi problémát jelent, hanem az egész szervezetben gyulladásos folyamatokat indíthat el. Ez magyarázza, miért állhat kapcsolatban a rossz szájhigiénia a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásával is. A rendszeres fogmosás és fogselyemhasználat ezért nemcsak esztétikai kérdés, hanem az egészségmegőrzés alapvető része.
