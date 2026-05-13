Kiadatlan Beyoncé-dalokat lopott el egy atlantai férfi, börtönbe kerül

A 41 éves Kelvin Evans beismerte bűnösségét több vádpontban, köztük autófeltörés és jogellenes behatolás ügyében. A georgiai bíróság a szabadságvesztés mellett három év próbaidőt is kiszabott rá. A lopás 2025 júliusában történt, amikor Beyoncé Cowboy Carter turnéja Atlantába érkezett. A férfi egy bérelt Jeep Wagoneert tört fel, amelyet az énekesnő stábjának két tagja, Christopher Grant koreográfus és Diandre Blue táncos használt. Mire visszatértek a járműhöz, annak hátsó ablaka be volt törve, a csomagjaik pedig eltűntek – írja a BBC.

Két év börtönre ítélték a Beyoncé lemezek elrablóját.

A merevlemezeken személyes tartalmak és kiadatlan Beyoncé-számok is voltak

Az ellopott tárgyak között laptopok, fejhallgatók, luxusruhák és különböző kiegészítők is voltak, de a legnagyobb figyelmet azok a merevlemezek kapták, amelyeken a hatóságok szerint eddig kiadatlan Beyoncé-zenék és érzékeny személyes adatok szerepeltek. A nyomozók a mai napig nem találták meg ezeket az adathordozókat. Az ügyben fontos bizonyítéknak számítottak a térfigyelő kamerák felvételei. Ezeken egy piros Hyundai látható, amelyet a vád szerint Evans vezetett, és amely közvetlenül a feltört autó mellett parkolt le egy parkolóházban. Egy másik felvételen ugyanaz az autó egy lakóépületnél tűnik fel, miközben a férfi több bőröndöt visz magával.

A hatóságok szerint az ellopott laptopok nyomkövető rendszere segített azonosítani a helyszínt, amely végül a gyanúsítotthoz vezetett.

Evans a tárgyalás előtt vádalkut kötött az ügyészséggel. Ügyvédje a bíróságon azt mondta: ügyfele abban bízik, hogy a jövőben törvényes úton tud majd megélhetést biztosítani magának, és visszailleszkedhet a társadalomba. A bíróság emellett megtiltotta a férfinak, hogy kapcsolatba lépjen az áldozatokkal, illetve hogy visszatérjen ahhoz a parkolóhoz, ahol a bűncselekmény történt. Evans tavaly augusztus óta előzetes letartóztatásban volt.

The man who stole Beyoncé’s unreleased music at her Atlanta tour stop pleaded guilty and has been sentenced to 2 years in prison.



He told police he was the "King Thief of Atlanta" pic.twitter.com/C77WjutvTj — Everything Georgia (@GAFollowers) May 12, 2026

Az eset közvetlenül Beyoncé atlantai koncertsorozata előtt történt: az énekesnő négy egymást követő estén lépett fel a Mercedes-Benz Stadionban a Cowboy Carter turné keretében.