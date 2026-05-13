Kiadatlan Beyoncé-dalokat lopott el egy atlantai férfi, börtönbe kerül

Kétéves börtönbüntetésre ítéltek egy amerikai férfit, miután betört egy autóba Atlantában, és értékes tárgyakat tulajdonított el. Az ellopott holmik között olyan merevlemezeket is voltak, amelyeken kiadatlan Beyoncé-felvételek szerepeltek.
A 41 éves Kelvin Evans beismerte bűnösségét több vádpontban, köztük autófeltörés és jogellenes behatolás ügyében. A georgiai bíróság a szabadságvesztés mellett három év próbaidőt is kiszabott rá. A lopás 2025 júliusában történt, amikor Beyoncé Cowboy Carter turnéja Atlantába érkezett. A férfi egy bérelt Jeep Wagoneert tört fel, amelyet az énekesnő stábjának két tagja, Christopher Grant koreográfus és Diandre Blue táncos használt. Mire visszatértek a járműhöz, annak hátsó ablaka be volt törve, a csomagjaik pedig eltűntek – írja a BBC.

Két év börtönre ítélték a Beyoncé lemezek elrablóját. A kép illusztráció.
A merevlemezeken személyes tartalmak és kiadatlan Beyoncé-számok is voltak

Az ellopott tárgyak között laptopok, fejhallgatók, luxusruhák és különböző kiegészítők is voltak, de a legnagyobb figyelmet azok a merevlemezek kapták, amelyeken a hatóságok szerint eddig kiadatlan Beyoncé-zenék és érzékeny személyes adatok szerepeltek. A nyomozók a mai napig nem találták meg ezeket az adathordozókat. Az ügyben fontos bizonyítéknak számítottak a térfigyelő kamerák felvételei. Ezeken egy piros Hyundai látható, amelyet a vád szerint Evans vezetett, és amely közvetlenül a feltört autó mellett parkolt le egy parkolóházban. Egy másik felvételen ugyanaz az autó egy lakóépületnél tűnik fel, miközben a férfi több bőröndöt visz magával.

A hatóságok szerint az ellopott laptopok nyomkövető rendszere segített azonosítani a helyszínt, amely végül a gyanúsítotthoz vezetett.

Evans a tárgyalás előtt vádalkut kötött az ügyészséggel. Ügyvédje a bíróságon azt mondta: ügyfele abban bízik, hogy a jövőben törvényes úton tud majd megélhetést biztosítani magának, és visszailleszkedhet a társadalomba. A bíróság emellett megtiltotta a férfinak, hogy kapcsolatba lépjen az áldozatokkal, illetve hogy visszatérjen ahhoz a parkolóhoz, ahol a bűncselekmény történt. Evans tavaly augusztus óta előzetes letartóztatásban volt.

Az eset közvetlenül Beyoncé atlantai koncertsorozata előtt történt: az énekesnő négy egymást követő estén lépett fel a Mercedes-Benz Stadionban a Cowboy Carter turné keretében.

 

