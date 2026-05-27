Bianca Censori szinte teljesen pucéran ment moziba

Bianca Censori ismét egy feltűnő összeállításban jelent meg egy los angelesi moziban, ahol Kanye Westtel együtt nézte meg a készülő Michael Jackson-filmet. Bianca Censori merész ruhája azonnal magára vonta a figyelmet, több néző is döbbenten figyelte a modellt a helyszínen – írja a TheSun.

Bianca Censori merész szettje azonnal magára vonta a figyelmet a moziban Fotó: Northfoto

Bianca Censori ruhája miatt minden szem rá szegeződött

A 31 éves ausztrál építész egy fekete, rendkívül mélyen kivágott bodyban érkezett, amely hátul teljesen nyitott volt. A szett annyira sokat mutatott, hogy sokak szerint alig hagyott bármit a képzeletre. Bianca magas sarkú fehér cipővel és copfba kötött hajjal egészítette ki a feltűnő összeállítást.

A moziban tartózkodók közül többen megdöbbenve figyelték a pár bevonulását. Szemtanúk szerint volt, aki szó szerint megállt és hosszasan nézte Bianca Censori merész ruháját.

Kanye West eközben egy Michael Jackson Thriller-klipjét idéző vörös bőrdzsekit, fekete nadrágot és hosszú fekete csizmát viselt. A rapper megjelenése is feltűnő volt, de a legtöbb figyelmet ezúttal is a felesége kapta.

Bianca Censori spills out of her plunging bodysuit on date night with Kanye West https://t.co/Rl0S6SPUAl pic.twitter.com/qyfraElnyA — New York Post (@nypost) May 23, 2026

Egyre merészebb szettekben jelenik meg

Bianca Censori az elmúlt hónapokban többször is rendkívül kihívó ruhákban mutatkozott nyilvánosan. Nemrég egy teljesen átlátszó ezüstszínű bodyban jelent meg Kanye Westtel egy esti programon, amely szinte mindent megmutatott.

A modell láthatóan továbbra is a testhez simuló bodykat részesíti előnyben. A rajongók és az internet kommentelői rendszeresen vitatkoznak arról, hogy Bianca Censori megjelenése önkifejezés vagy tudatos figyelemfelkeltés.

Kanye West és Bianca Censori kapcsolata továbbra is reflektorfényben van

A pár 2022 decemberében házasodott össze egy szűk körű ceremónián Kaliforniában, nem sokkal azután, hogy Kanye West hivatalosan is lezárta válását Kim Kardashiannal. Azóta szinte minden nyilvános megjelenésük hatalmas visszhangot vált ki.

Kanye West az elmúlt időszakban több teltházas koncerttel tért vissza Los Angelesben, miután korábbi kijelentései miatt komoly botrányokba keveredett.

Bianca Censori most már ezt is bevállalta – új szintre lépett a kapcsolatuk

Új szintre lépett Kanye West és felesége, Bianca Censori kapcsolata. Bianca Censori ugyanis ezúttal alkotótársként is csatlakozott a rapperhez.