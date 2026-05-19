Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin repülőgépe elhagyta Oroszországot

Érdekes

Ez a rossz szokás az életébe kerülhet - pedig rengeteg magyar imádja

bika

Elszabadult bika okozott pánikot egy német faluban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly riadalmat keltett egy elszabadult fiatal állat a németországi Hessen tartomány egyik településén. A bika vasárnap délután szökött ki, majd agresszívan viselkedett a lakott területen, ezért rendőrök, tűzoltók és állatmentők is nagy erőkkel vonultak a helyszínre.  
Link másolása
Vágólapra másolva!
bikahessenerőautórendőrség

A közösségi médiában terjedő videón látható, ahogy a megvadult állat teljes erőből egy parkoló autó hátuljának ugrik. A felvétel szerint a becsapódás ereje akkora volt, hogy az autó megrongálódott, miközben a bika is megsérülhetett. A környéken tartózkodók rémülten figyelték az eseményeket - írja a Stern.  

bika
A bikát végül kilőtték. A kép illusztráció. Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

A bika még egy autónak is nekiment

A hatóságok szerint több segélyhívás is érkezett, miután az állat kiszámíthatatlanul mozgott az utcákon. A rendőrség először megpróbálta befogni és elkábítani a bikát, ám a nyugtatólövedék nem bizonyult hatásosnak. Az állat ezután elmenekült, és egy kerékpáros közelében is feltűnt, ami tovább növelte a veszélyhelyzetet.  

A bikát végül egy erdős terület szélén találták meg.

Mivel továbbra is veszélyt jelentett az emberekre, a helyszínre hívott vadász kilőtte az állatot. A rendőrség közlése szerint erre a közbiztonság érdekében volt szükség.  

A szakértők szerint a fiatal bikák különösen kiszámíthatatlanok lehetnek, ha elszakadnak a csordától vagy stresszhelyzetbe kerülnek. Ilyenkor könnyen pánikba eshetnek, és rendkívül veszélyessé válhatnak. Korábban az Origo beszámolt egy sokkoló felvételről: amelyen egy bika felöklelt egy férfit, majd vér borította el az utcát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!