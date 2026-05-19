Elszabadult bika okozott pánikot egy német faluban

A közösségi médiában terjedő videón látható, ahogy a megvadult állat teljes erőből egy parkoló autó hátuljának ugrik. A felvétel szerint a becsapódás ereje akkora volt, hogy az autó megrongálódott, miközben a bika is megsérülhetett. A környéken tartózkodók rémülten figyelték az eseményeket - írja a Stern.

A bikát végül kilőtték. A kép illusztráció. Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

A bika még egy autónak is nekiment

A hatóságok szerint több segélyhívás is érkezett, miután az állat kiszámíthatatlanul mozgott az utcákon. A rendőrség először megpróbálta befogni és elkábítani a bikát, ám a nyugtatólövedék nem bizonyult hatásosnak. Az állat ezután elmenekült, és egy kerékpáros közelében is feltűnt, ami tovább növelte a veszélyhelyzetet.

A bikát végül egy erdős terület szélén találták meg.

Mivel továbbra is veszélyt jelentett az emberekre, a helyszínre hívott vadász kilőtte az állatot. A rendőrség közlése szerint erre a közbiztonság érdekében volt szükség.

In Hessen löst ein entlaufener Bulle einen Polizeieinsatz aus. Das Tier beschädigt ein Auto und verletzt offenbar einen Radfahrer. Ein Jäger erschießt das Tier. https://t.co/2aiFCXSFBo — stern (@sternde) May 18, 2026

A szakértők szerint a fiatal bikák különösen kiszámíthatatlanok lehetnek, ha elszakadnak a csordától vagy stresszhelyzetbe kerülnek. Ilyenkor könnyen pánikba eshetnek, és rendkívül veszélyessé válhatnak. Korábban az Origo beszámolt egy sokkoló felvételről: amelyen egy bika felöklelt egy férfit, majd vér borította el az utcát.